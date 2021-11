Përfundon 2-2 ndeshja në Velodrome ndërmjet Marsejës dhe Lazios në raundin e katërt të Grupit E të Europa League. Felipe Anderson në shtesën e pjesës së parë dhe Immobile në fillim të pjesës së dytë përmbysën avantazhin fillestar të vendasve, të nënshkruar nga Milik me penallti. Tetë minuta para përfundimit të kohës së rregullt, megjithatë erdhi goli i barazimit nga Payet, që rivendosi ekuilibrin. Bardhekaltrit mbeten në vendin e dytë, por nuk ngushtojnë dot distancën me kreun.

Një psherëtimë lehtësimi, por edhe një shenjë keqardhjeje. Kështu mund të përmblidhet mbrëmja e Lacios në Marsejë, që përballë të besuarve të Sampaolit vuajti shumë dhe rrezikoi në fund edhe të rrëzohej, por që për disa minuta shijoi arritjen, edhe pse (duhet thënë) u ndihmua jo pak nga gabimet e mbrojtjes kundërshtare. Goli i Payet ngriu bardhekaltrit, të cilët ëndërronin të shtyheshin në +4 nga francezët e të ngushtonin diferencën me Galatasaray që barazoi 1-1 me Lokomotivën. Immobile dhe të tjerët do të duhet të marrin pikë tashmë në të ftohtin e Moskës, ndaj Lokomotiv, duke u përpjekur të përfitojnë nga përplasja e drejtpërdrejtë mes Marseille dhe Galatasaray, për të siguruar një kualifikim ende në ekuilibër.

Në Budapest Myrto Uzuni mund ti gëzohet një goli të hidhur, që vetëm sa ngushtoi diferencën në 2-3 përballë Celtic. Skocezët dominuan lojën ndaj Ferencvaros dhe pas barazimit provizor të hungarezëve me një autogol të Juranovic, bënë difernecën me Jota dhe Adada. Sulmuesi i kombëtares, si për ti dhënë edhe një mesazh Rejas, shënoi në minutën e 86, duke i dhënë shpresë për pak minuta të tijve, që megjithatë mbeten të fundit me 0 pikë, në një grup që kryesohet nga Bayer Leverkusen me 10 pikë, ndërsa Celtic me 6 vihet në ndjekje të Betis që ka një pikë më shumë.

Group A Europa League

Broendby IF 1-1 Rangers

Lyon 3-0 Sparta Prague

Group B Europa League

Monaco 0-0 PSV Eindhoven

Real Sociedad 1-1 Sturm Graz

Group C Europa League

Legia Warszawa 1-4 Napoli

Leicester City 1-1 Spartak Moscow

Group D Europa League

Olympiacos 1-2 Eintracht Frankfurt

Royal Antwerp 0-3 Fenerbahce

Group E Europa League

Galatasaray 1-1 Lokomotiv Moscow

Marseille 2-2 Lazio

Group F Europa League

FK Crvena Zvezda 0-1 FC Midtjylland

SC Braga 4-2 Ludogorets Razgrad

Group G Europa League

Bayer Leverkusen 4-0 Real Betis

Ferencvaros 2-3 Celtic

Group H Europa League

Genk 2- 2 West Ham United

Dinamo Zagreb 3-1 Rapid Wien