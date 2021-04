Asgjë për të bërë për Manchester United në javën e 33 të Premier League: ndeshja kundër Leeds përfundon me një barazim steril 0-0. Me pesë ndeshje nga fundi, City mbetet fort në krye me +10. Pjesa e parë shumë e ekuilibruar: Djajtë e Kuq e bëjnë veten të rrezikshëm vetëm me goditje të lirë, fillimisht me Bruno Fernandes dhe më pas me Rashford. Pak ose (pothuajse) asgjë nuk ndodh as në pjesën e dytë. Stop i United pas 5 sukseseve radhazi, ndalon edhe Aston Villa në një 2-2 kundër WBA.

LEEDS UNITED-MANCHESTER UNITED 0-0

Objektivi i vetëm që mbetet në Premier League për Manchester United është të mbrojë (për sa mund të vlejë) vendin e dytë në rast të një afrimi të mundshëm nga Leicester. 0-0 në Elland Road kundër Leeds pasqyron një ndeshje zhgënjyese. Ekuilibër i madh në pjesën e parë. Në minutën e 7’ Lindelof gjeti në zonë Rashford, i cili më pas godet keq duke mos inkuadruar portën. Djajtë e Kuq rritën presionin pas gjysmë ore, megjithëse miqtë u shfaqën me një goditje të Dallas pas një gabimi të Bruno Fernandes që përfundoi direkt në krahët e Henderson. Dy goditje standarde të ekzekutuara nga Fernandes dhe Rashford u devijuan në kënd nga Meslier. Në minutën e 57-të, James filtroi krosimin e Wan-Bissaka, duke e lënë për Bruno Fernandes, goditja me të djathtën e të cilit përfundoi në anën e shtyllës. Pas një të majte të dobët nga Greenwood, Whites u bënë të rrezikshëm me një goditje të fuqishme ngjitur me shtyllën të Helder Costa. Shansi i fundit i ndeshjes ishte për ekipin e Bielsa që kërkoi golin me Klich, por Henderson nuk u tremb.

WOLVERHAMPTON-BURNLEY 0-4

Poker pa histori për Burnley (i cili tashmë fiton shpëtimin) në fushën e Wolverhampton. Diagonalia e Wood në këndin e ulët i çoi miqtë përpara në minutën e 15; numri 9 i Clarets përsëritet 6 minuta më vonë, i shërbyer mirë nga McNeil, duke shënuar i vetëm përpara portierit Rui Patricio. Kombinimi midis të dyve përsëritet në minutën e 44-të, kur Wood goditi në mënyrë të përsosur këndoren e mesfushorit 22 vjecar. Sulmuesi, autor i tregolëshit, shërbeu në fund asistin për 0-4 përfundimtar, të nënshkruar nga Westwood në minutën e 85′.









ASTON VILLA-WEST BROMWICH 2-2

Barazim zbavitës 2-2 mes Aston Villa dhe West Bromwich, që gjithsesi nuk e bën këtë të fundit të lumtur, gjithnjë e më të parafundit në Premier League. Në minutën e 9 një ndërhyrje e gabuar nga Semi Ajayi ndaj Watkins lejoi që El-Ghazi të shndërronte në gol penalltinë, duke i dhënë epërsinë Villans. Miqtë barazuan rezultatin në minutën e 23, përsëri me një penallti, të shënuar nga Pereira: faulli u krye nga Konsa. Veprimi i bukur personal i Diagne, që përfundoi me një goditje tokazi të devijuar nga Mings, përmbysi situatën në favor të West Bromwich në minutën e 47. Por në kohë të plotë shtesë, megjithatë, Davis nënshkroi 2-2 përfundimtar.