Europa League 2020-21 ngrihet në qiell nga Villarreal: në finalen e edicionit të 50 të kupës së dytë më prestigjioze europiane për klube, Nëndetësja e Verdhë mundi Manchester United me penallti. Formacioni i Emery zhbllokoi ndeshjen në Gdansk në minutën e 29 falë Gerard Moreno në goditjen e lirë të Parejos; Cavani barazoi rezultatin në minutën e 55 pas një përplasje me fat. Në ‘lotari’, gabimi i De Gea është fatal pas 22 gjuajtjeve totale.

Ishte një finale e këndshme, pa shumë raste shënimi, por shpesh emocionuese, për sa mund të jetë një sfidë me kaq peshë. Villarreal u mbrojt shumë mirë, duke i lejuar fare pak një skuadre me cilësi individuale sulmuese si Manchester United, që gjeti barazimin e merituar në një veprim pjesërisht të rastësishëm. Villarreal filloi pak i tensionuar, por kishte meritën e kalimit në avantazh në rastin e parë të paraqitur, në kontekstin e një pjese të parë që ofroi vetëm një goditje në pasqyrë për secilin ekip. Në të 29’ Gerard Moreno përfitoi nga markimi i papërsosur i Lindelof në goditjen e lirë të Dani Parejo dhe mundi De Gea me të djathtën. Spanjollët mund të impononin kështu ndeshjen e tyre të preferuar, të përbërë nga një mbrojtje e kujdesshme dhe disa kundërsulme. United ngrihet në intensitet në pjesën e dytë: Rulli nuk duhet të bëjë kurrë ndonjë mrekulli, por Edinson Cavani konfirmon veten si një grabitës i jashtëzakonshëm i zonës së penalltisë me devijimin e 1-1 në të 55′, i vërtetuar pas kontrollit të Var. Matador kishte mundësinë më të mirë për të thyer barazimin, në krosimin e përpiktë të Shaw, por vendimtar ishte ndërhyrja e Pau Torres.

SHTESAT – Ekipet ranë fizikisht dhe 30 ‘e shtesës janë shumë më pak të këndshme se 90 e para. Frika për të pësuar një gol që ndoshta do të ishte vendimtar u rrit në mendjen e lojtarëve. Albiol dhe Rulli rrezikuan të gabojnë rëndë, nga ana tjetër Paco Alcacer ishte në ‘gjumë’ në një top që duhej sulmuar ndryshe. E nuk ka asgjë tjetër.

PENALLTITË — Gerard Moreno, Mata, Raba, Telles, Paco Alcacer, Bruno Fernandes, Alberto Moreno, Rashford, Dani Parejo e Cavani janë të ftohtë nga pika e bardhë. Shkohet më tej: Moi Gomez, Fred, Albiol, James, Coquelin, Shaw, Mario Gaspar, Tuanzebe, Pau Torres e Lindelof nuk gabuan. Radha ishte e portierëve: Rulli shënoi, De Gea jo.