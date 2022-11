Kundër Kampionëve të Europës. Një status që mjafton për ta bërë ndeshjen të vecantë. Aq më tepër kur bëhet fjalë për një si Kristjan Asllani, që ka jetuar në Itali që kur ishte 2 vjec. Futbollisti kuqezi i Inter vlerësoi përballjen me Italinë si një ndeshje veçantë e që do të jetë një motiv krenarie për të gjithë lojtarët: “Do jetë një ndeshje e veçantë për mua, jetoj në Itali prej moshës 2 vjeçare. Kam shumë shokë atje. Ndeshje e vështirë, por do provojmë të lumturojmë njerëzit tanë. Nuk kam pasur ngacmime nga shokët e skuadrës, por më kanë pyetur se kur do luajmë, ku do rrinë ata dhe gjëra të tilla. Mezi po e pres si ndeshje”.

Asllani e ka të qartë se nuk ka shumë minuta në dispozicion. Mesfushori, ndoshta, tani më shumë se kurrë ka nevojë për kombëtaren: “Italia ka nivel shumë të lartë, por ne do provojmë të bëjmë ndeshjen tonë, pasi kemi shumë kualitet. Gjërat shkojnë mirë kur skuadra fiton, kur nuk ndodh ka zëra. Grupi është bashkë, jemi të gjithë shokë dhe shumë të bashkuar. Le të vazhdojmë kështu. Përgjegjësia duhet, shpresoj të marr sa më shumë minuta në Kombëtare, që të marr besim te vetja”.

ASLLANI NË MBËSHTETJE TË TEKNIKUT REJA

Në fund, Asllani ka dalë hapur në mbështetje të teknikut Reja. Mesfushori shpreson që 77 vjecari të qendrojë në krye të skuadrës: “Shpresojmë të bëjmë mirë, të ndihmojmë trajnerin, t’i japim besim atij dhe t’i fitojmë këto dy ndeshje. Kjo mund të jetë Shqipëria më e fortë, pasi kemi lojtarë të fortë dhe teknikë. Shpresoj t’i bëjmë të lumtur të gjithë tifozët – tha Asllani-. Shorti i Euro 2024? Kemi shumë shanse të kalojmë”. Kombëtarja shqiptare ka filluar grumbullimin për dy ndeshjet miqësore me Italinë dhe Armeninë, që do të luhen në stadiumin “Air Albania” respektivisht më datat 16 dhe 19 nëntor.