Milani nuk shkon përtej 0-0 me Cremonese. Një hap fals i papritur që e bën Napolin të lumtur. Skuadra e Spalletti tani është +8 ndaj kuqezinjve dhe gjithnjë e më shumë në arrati për titullin. Protagonist absolut portieri Carnesecchi, autor i katër ndërhyrjeve vendimtare. Në të 26-ën ai ndali me këmbë Origi, 10 minuta më vonë grushtoi goditjen me kokë të Thiaë. Carnesecchi u përsërit edhe në të 40′, kur grushtoi goditjen e fuqishme të Messias. Vigjilent numri 1 i Cremonese edhe në të 68′, në goditjen-kros të Leaos. Milan uli ritmin në pjesën e dytë, por Cremonese nuk arriti kurrë të bëhej e rrezikshme.

Frenimi që nuk e pret e që rrezikon të vrasë kampionatin, edhe para se Serie A të hyjë në letargji për Kupën e botës. Milan barazon 0-0 në shtëpinë e Cremonese dhe rrëshqet në -8 nga Napoli. Pioli donte të qëndronte në vazhdën e Spalletti, përkundrazi e gjeti veten edhe më larg. E në llogari, ka dy pikë më pak se vitin e kaluar. Turnoveri nuk funksionoi, mungesat e detyrueshme peshuan shumë. E këtë herë as Leao nuk e shpëtoi dot Piolin, kur e hodhi në fushë në pjesën e dytë. Për Alvini dhe ekipin e tij, takimi me fitoren e parë është ende i shtyrë, por kjo pikë e rrëmbyer nga kampionët e Italisë llogaritet si sukses.