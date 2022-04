Mbetet ende e hapur lufta për titullin në Premier League. Në ndeshjen që mund të kishte vendosur garën për titull, përfundon 2-2 midis Manchester City dhe Liverpool: me shtatë ndeshje ende për të luajtur, skuadra e Guardiolës mbetet kështu në krye të renditjes me vetëm një pikë përpara Reds, në vendin e dytë. Citizens në avantazh dy herë me De Bruyne dhe Gabriel Jesus, por u arritën nga të besuarit e Klopp me Diogo Jota dhe Manè.

Golat, spektakël dhe ekuilibër që mbeten akoma në garën për të fituar titullin në Premier League: mes City e Liverpool përfundon 2-2 dhe Guardiola mbetet +1 ndaj skuadrës së Klopp, me luftën për titullin ende të hapur në shtatë ndeshjet e ardhshme për tu luajtur. Start me shkëndija në Etihad: City kaloi në epërsi pas vetëm pesë minutash me goditjen e De Bruyne nga jashtë zonës, e devijuar në mënyrë vendimtare nga Matip. As koha për të brohoritur dhe Reds barazuan menjëherë në minutën e 11′ me Diogo Jota, që mundi Ederson nga dy hapa. Dy blitze që ndezën menjëherë një lojë të shpejtë por edhe fizike, në minutën e 22 Ederson rrezikoi të bëjë rrëmujë kur humbi kontrollin e topit me këmbë dhe, më pas, e kompensoi duke shpëtuar në vijën e portës, në minutën e 29 De Bruyne shkon afër dygolëshit duke fshikulluar shtyllën. Kaluan vetëm tre minuta dhe Cancelo u bë i rrezikshëm. Provat e përgjithshme për golin e City që arriti në të 36′ me Gabriel Jesus, në pozicion të rregullt (i mbajtur në lojë nga Matip) kur doli pas mbrojtjes së Reds dhe shtyu në rrjetë duke paraprirë Alisson në dalje. City duket se kishte kontrollin, por edhe pjesa e dytë pati një fillim tronditës: kaluan vetëm 45 sekonda dhe Manè rivendosi barazinë në asistin e Salah. Inercia kaloi në krahun e Liverpool, ndërsa reagimi i Citizens erdhi në minutën e 61 kur Van Dijk bllokoi një goditje të Gabriel Jesus me Alisson të mundur. Në minutën e 63′ City shkoi sërish në gol, por 3-2 momental i Sterling u anulua nga Var për pozicion jashtë loje. Në minutat e fundit Mahrez pati një mundësi të dyfishtë të shkëlqyer: fillimisht ai preku shtyllën me një goditje dënimi, pastaj humbi mundësinë e golit të fitores përballë Alisson në shtesë. Tani për të dy skuadrat vjen rikthimi i çerekfinaleve të Champions dhe më pas të shtunën e ardhshme një tjetër përplasje direkte në gjysmëfinalen e FA Cup.

NDESHJET E TJERA

Hap fals i West Ham, që vinte nga lodhja e impenjimit në Europa League e u shemb 2-0 në Brentford, duke i thënë praktikisht lamtumirë shpresave për vendin e katërt. Për Eriksen dhe shokët e tij, nga ana tjetër, një hap i mirë përpara drejt një shpëtimi pothuajse të sigurt. Në luftën për të mos rënë nga kategoria, përballja direkte me Burnley shkon në favor të Norwich: 2-0 për kanarinat që, ende të fundit, i japin vetes pak shpresë. Burnley mbetet i treti nga i fundi me katër pikë larg zonës së shpëtimit. Në fund një fitore 2-1 e Leicesterit ndaj Crystal Palace, dy skuadra në mes të renditjes e pa asnjë objektiv në këtë Premier League.

Premier League England

Brentford 2-0 West Ham United

Leicester City 2-1 Crystal Palace

Norwich City 2-0 Burnley

Manchester City 2-2 Liverpool