Barazim-spektakël në Stamford Bridge, ku Chelsea rikuperon dy gola disavantazh ndaj Liverpool, pavarësisht mungesës së Lukakut, tani në thyerje të raportit me Tuchel dhe i lënë në tribunë nga trajneri gjerman. Nga një pikë për të dyja, ndërsa buzëqesh Manchester City kryesues, i cili merr në këtë mënyrë 10 pikë epërsi ndaj Blues dhe 11 ndaj Reds. Loja u ndez menjëherë, por Pulisic e lë veten të hipnotizohej nga Kelleher në minutën e 7-të, ndërsa kaluan dy minuta dhe Manè ndëshkoi Chelsean duke shfrytëzuar në maksimum një gabim në mbrojtje të Blues. Liverpool luajti lirshëm, ndërsa vendësit ndjenë tronditjen psikologjike dhe në minutën e 26 pësuan golin e dytë me Salah, që zgjidhi pas një rrëmuje në zonën kundërshtare.





Dukej një ndeshje në të tatëpjetë për Liverpoolin, ndërkohë që projektohej një humbje për Chelsean, por në minutat e fundit të pjesës së parë ndodhi e paimagjinueshmja: një black-out totale dhe e papritur e lojtarëve të Klopp (sot i ndalur nga Covid dhe i zëvendësuar nga asistenti i tij Lijnders) i lejoi skuadrës së Tuchel të barazojnë në vetëm katër minuta: Kovacic shkurtoi diferencën në minutën e 42-të me një goditje të shkëlqyer, Pulisic përfundoi rikthimin e pabesueshëm në shtesë ballë për ballë me Mendy. Me të vërtetë një kolaps i Reds që rrezikuan edhe të shkojnë në disavantazh kur Mount fshikulloi shtyllën pak sekonda nga fundi, duke i lënë gjithësesi shifrat në 2-2.





Ndeshja spektakolare vazhdoi edhe në pjesën e dytë me të dyja skuadrat që luajtën hapur: Mendy është i mrekullueshëm ndaj Salah dhe Manè mes 57′ dhe 59′, Pulisic mund të shënonte dygolëshin e tij, por Kelleher e fitoi sërish sfidën në të 62′. Më pas ritmi u ul dhe lodhja u ndje, dy skuadrat dhanë gjithçka në pjesën e parë dhe në bilbilin e trefishtë u fiksua një barazim i merituar.