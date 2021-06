Spanja dështon në debutimin në euro 2020, duke barazuar pa gola kundër Suedisë në grupin E, që ka një kryesues surprizë si Sllovakia. Në Sevilla, spanjollët luajtën lojën e tyre të zakonshme, me zotërim topi impresionues 75 kundër 25 të nordikëve, tentuan kuadratin 14 herë kundër vetë 3 të skuadrës së Andersson. Suedia e kishte të qartë se duhej të mbrohej, por nëse doli pa pësuar merita është e Olsen që ndaloi Dani Olmo në të 16′ e u fal nga Morata në minutën e 38′, që goditi jashtë i vetëm përballë portierit. Në minutën e 41′ Isak trembi iberikët, në rastin e vetëm para portës së Unai Simon, që këtë herë u shpëtua nga Llorente në linjë. Një pjesë e dytë me sens unik nuk e ndihmoi skuadrës e Luis Enrique të shënonte golin e fitores, që do të kishte qenë e merituar e në fund, një barazim që i lë skuadrat në pozita delicate.

Surpriza e parë e madhe e Euro 2020 vjen nga Sevilja, me Spanjën që nuk arriti të thyejë murin e ngritur nga Suedia duke filluar fushatën e tyre me një barazim të mjerueshëm pa gola. Furitë e Kuqe luajtën ndeshjen, por zotërimi i topit (75%, një rekord në një ndeshje mes Evropianit dhe Kupës së Botës) anulohet nga mungesa e saktësisë para portës dhe nga pritjet e Olsen, dukshëm më i miri në fushë. Së bashku me Luis Enrique, i cili paguan disa zgjedhje të diskutueshme, Alvaro Morata gjithashtu ngjitet në bankën e të akuzuarve, i cili ka në ndërgjegjen e tij një shans kolosal të përpirë dhe një goditje të pasaktë në pjesën e dytë, para se të zëvendësohej nga Gerard Moreno, shumë më i rrezikshëm se sulmuesi i Juventusit. Ai që sigurisht shpresonte për një mbrëmje tjetër ishte Pedri, i cili u bë futbollisti më i ri spanjoll (18 vjet e 201 ditë) që luan një ndeshje mes Europianit dhe Kupës së Botës. Suedia pothuajse ekskluzivisht mendoi të mbrohej, por ata gjithashtu patën disa shanse të bujshme me Isak dhe Berg për të marrë të gjithë rezultatin në shtëpi.