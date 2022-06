Liga e Kombeve hapet me barazimin në Sevilje mes Spanjës dhe Portugalisë: në Benito Villamarín përfundoi 1-1, me juventinin Morata që nënshkroi avantazhin e Furive të Kuqe në minutwn e 25′, por u arrit nga Horta (82′). Në ndeshjen tjetër të grupit B të Ligës A, Çekia mposhti Zvicrën 2-1 dhe mori kryesimin e grupit falë Kuchta (11′) dhe autogolit të Sow (58′): i kotw barazimi momental 1-1 i Okafor (44′).

LEAGUE A

Grupi 2 i Ligës A të Ligës së Kombeve ka dhënë menjëherë spektakël: në Sevilje, në fakt, Spanja dhe Portugalia u argëtuan, pa shkuar përtej barazimit 1-1. Në Benito Villamarín, mundësia e parë ishte për lojtarin e Milanit, Leao, i cili me të majtën në zonë e dërgoi topin lart mbi traversë. Në minutën e 25′, ndeshja u zhbllokua falë kundërsulmit perfekt të formacionit të Luis Enriques: Gavi shërbeu për Sarabian, i cili pasoi menjëherë te Moratas që duhej vetëm ta shtynte në rrjetë për 1-0. Soler shpenzoi rastin e dyfishimit, ndërsa André Silva humbi topin e mundshëm për 1-1 me të majtën. Në pjesën e dytë, Simon bëri një mrekulli në të djathtën e Leaos, pastaj Santos provoi të ndryshonte historinë me Cristiano Ronaldon. Në minutën e 82-të miqtë barazuan: Cancelo shërbeu në qendër për Hortën, i cili dhjetë minuta pas hyrjes në fushë, pikërisht si Morata, shënoi nga fare pranë. Kaluan vetëm pesë minuta dhe Jordi Alba humbi me kokë praktikisht një mundësi të artë, me Diogo Costan që ishte në tokë, kështu që 1-1 rezistoi deri në fund: Spanja dhe Portugalia duhet të kënaqen me një pikë.

Në krye të grupit 2 ngjitet Republika Çeke, duke mposhtur Zvicrën 2-1 dhe duke zënë vendin e parë. Skuadra e Silhavy kaloi në avantazh në minutën e 11-të falë Kuchtës, por zviceranët barazoi para intervalit me Okafor. Ndeshja u vendos në minutën e 58-të, kur Jankto favorizoi autogolin e Saw që vlejti 2-1 përfundimtar: Çekia e para me 3 pikë dhe +2 ndaj Portugalisë dhe Spanjës, me Zvicrën të ndalur në 0.

LEAGUE B

Ata që inauguruan Ligën B ishin sukseset e Suedisë dhe Norvegjisë, të përfshira në grupin 4. Të besuarit e Andersson kaluan 2-0 ndaj Sllovenisë, me Forsberg që shënoi me penallti në minutën e 39-të dhe Kulusevski që mbylli ndeshjen në të 88-ën. Në kuotën e 3 pikëve janë edhe Haaland dhe bashkëlojtarët e tij, me blerjen e re të City që vendosi sfidën kundër Serbisë në minutën e 26′.

Në grupin 2, nga ana tjetër, Izraeli dhe Islanda, të përfshira në të njëjtin grup me Shqipërinë dhe Rusinë, barazojnë 2-2, ku Abada (25′) dhe Weissman (84′) iu përgjigjën golave të Helgason (42′) dhe Sigurdsson (53) ‘).

LEAGUE C

Në grupin 2 të Ligës C, Kosova ngjitet menjëherë në krye, duke kaluar 2-0 në Qipro, falë golave të Berishës (65′) dhe Zhegrovës (78′) dhe zë vendin e parë së bashku me Greqinë, e aftë për të fituar 1-0 ndaj Irlandës së Veriut me Bakasetas (39′). Në grupin 4, një debutim i shkëlqyer për Gjeorgjinë, që mposht Gjibraltarin 4-0. Ndeshja në Tbilisi u vendos me golat e Kvaratskhelia (12′), Kashia (33′), Mikautadze (87′) dhe Vako (88′), që ngjitën skuadrën e tyre në krye të grupit. Ndeshja tjetër mes Bullgarisë dhe Maqedonisë së Veriut, në fakt përfundon 1-1: Ristovski (50′) iu përgjigj Despodov (13′).

LEAGUE D

Në fund, Liga D hapet me suksesin e Estonisë ndaj San Marinos në grupin 2, ku bën pjesë edhe Malta. Në Talin përfundoi 2-0: vendosën golat në pjesën e parë të Kirss (24′) dhe Tamm (32′).

REZULTATET E MBRËMJES

UEFA Nations League, League A: Group 2

Czech Republic 2-1 Switzerland

Spain 1-1 Portugal

UEFA Nations League, League B: Group 2

Israel 2-2 Iceland

UEFA Nations League, League B: Group 4

Serbia 0-1 Norway

Slovenia 0-2 Sweden

UEFA Nations League, League C: Group 2

Cyprus 0-2 Kosovo

Northern Ireland 0-1 Greece

UEFA Nations League, League C: Group 4

Bulgaria 1-1 North Macedonia

Georgia 4-0 Gibraltar

UEFA Nations League, League D: Group 2

Estonia 2-0 San Marino