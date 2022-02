Përfundoi me mbi 40 persona në fushë, që i dhanë jetë një sherri masiv, ndeshja e mbrëmshme e madhe e kampionatit portugez mes Portos dhe Sporting Lisbonës. Rezultati final ishte 2-2, një rezultat që u mundëson rivalëve të ardhshëm të Lazios në Europa League të ruajnë një avantazh prej gjashtë pikësh ndaj Sportingut, por kjo ‘klasike’ e futbollit luzitan do të mbahet mend për sherrin e furishëm që shpërtheu në fund të takimit, me grushta të stilit të Perëndimit të Largët, për shkak të të cilave Pepe, Marchesin, Palhinha dhe Tabata u ndëshkuan me karton të kuq.

Më herët gjatë ndeshjes ishte përjashtuar edhe Coates. Kështu që sot gazeta sportive ‘A Bola’ publikoi titullin “Toksik” në faqen e parë, duke futur vizatimin e një maskë gazi në O-në e kësaj fjale duke kërkuar hetim për ngjarjen, ndërsa titulli i gazetës tjetër ‘ Record’ ishte thjesht ‘Turp’.