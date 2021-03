Tottenham humbet derbin e Londrës kundër Arsenal, me rezultatin 2-1, për javën e 28 të Premier League. E megjithatë, Spurs kishin kaluar në avantazh me një gol spektakolar të Erik Lamela, me finte. Një gol që habiti lojtarët e Spurs dhe Jose Mourinhon në pankinë, por gjërat do të ndryshonin më pas, në favor të Gunners.

Të besuarit e Arteta përmbysën gjithcka me Oedegaard një minutë përpara mbylljes së pjesës së parë dhe me një penallti të kontestuar fort nga Mourinho, të shndërruar në gol nga Lacazette. Mbrëmja e filluar në mënyrën më të mirë nga Lamela u mbyll më keq nuk mundej, me argjentinasin që u ndëshkua me karton të kuq për një goditje me dorën hapur ndaj kundërshtarit.