Spanja dridhet, por vazhdon rrugëtimin në Euro 2020. Në cerekfinalen e parë të turneut skuadra e Luis Enrique thyen Zvicrën 4-2 me penallti e rrëmben kalimin për në gjysëmfinale, ku përballë do të ketë fituesen e Belgjikë-Itali. Në Shën Petersburg një gol në cdo pjesë në kohën e rregullt: një autogol i Zakaria (8′) zhbllokoi ndeshjen, pastaj Shaqiri (68′) barazoi e Zvicra me 10 lojtarë pr kartonin e kuq të Freuler (’77) rezistoi deri tek penalltitë. Nga pika e bardhë vendosën gabimet e Scharf, Akanji e Vargas.

Në Gazprom Arena, pjesa e parë është një përzierje e taktikave dhe lojës me rifillime. Pa Xhakën, Petkovic vendosi Zakaria pranë Freuler dhe u mbështet tek Shaqiri, Seferovic dhe Embolo përpara. Nga ana tjetër, Luis Enrique vuri bast sërisht në tridhëmbëshin Ferran Torres, Morata, Sarabia. Me një ritëm të mirë Spanja mori zotërimin e topit, duke kërkuar lojën në krahë. Zvicra mbeti e ulët dhe përdorte kundërsulmin. Me skuadrat të shkurtra dhe të rregullta, skuadra e Luis Enrique kaloi në avantazh falë një të majte të Jordi Alba të devijuar nga Zakaria që përfundoi në rrjetën e Sommer. Autogoli zhbllokoi ndeshjen, por rriti ritmin dhe hapi hapësira. Zvicra nuk u dorëzua dhe me hyrjen e Vargas për Embolo u përpoq të rrisë presionin mbi iberikët. Pavarësisht kësaj u desh një gabim në mbrojtje i Laportas dhe Torres, që Shaqiri të barazonte rezultatin duke u rrëshqitur topin mes këmbëve të Azpilicuetas. Një gol që vendosi gjithçka përsëri në ekuilibër rezultatin, por jo numrat sepse Oliver i tregoi kartonin e kuq Freuler për një ndërhyrje ndaj Gerard Moreno. Taktika e Petkovic megjithatë mbyti lojën e Spanjës në njëzet metrat e fundit dhe e çoi ndeshjen në kohën shtesë, ku portieri zviceran i thotë jo të gjitha tentative, duke shkuar edhe një herë në harkun e pak ditëve tek penalltitë.

Nga pika e bardhë, i pari që shfaqet ishte Busquets, por edhe i pari që gaboi me topin që goditi shtyllën. Pastaj Gavranovic dhe Dani Omo nuk e humbën shënjestrën. Tre gabimet radhazi të zviceranëve: Schar, Rodri dhe Akanji, ngjitën në katedër Unai Simon, ndërsa Oyarzabal, pas penalltisë mbi traversë të Vargas, vendosi sfidën dhe e çoi Spanjën në gjysmëfinale.