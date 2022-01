Javë me dy fytyra për skuadrat e qytetit të Seviljes në raundin e 21 të La Ligës. Bardhekuqtë gëzojnë 1-0 në shtëpi ndaj Getafes dhe janë kandidatë për rivalin kryesor të Real Madrid për luftën për titull: djemtë e Lopeteguit janë në fakt -5 nga Blancos me një ndeshje më pak. Nga ana tjetër, ndalesë për Betis që, me një lojtar më pak, u rikuperuar në 1-1 nga Rayo Vallecano falë golit të Ivan Balliut, duke u larguar dhjetë pikë nga kushërinjtë e tyre.

SEVILLA-GETAFE 1-0

Vazhdon momenti i shkëlqyer për Sevillan që qednron në ndjekje të kryesuesve të Real Madrid, me vetëm pesë pikë prapa dhe një ndeshje për të rikuperuar. Potencialisht në -2, të besuarit e Lopeteguit, në këtë pikë janë antagonistët e vetëm të Blancos në luftën për titull. Kundër Getafes (në humbjen e parë pas gjashtë rezultateve pozitive radhazi) ishte një goditje e shkëlqyer me thembër e Mir, me bashkëpunimin e portierit kundërshtar, në një asist të Ocampos, që zhbllokoi sfidën në minutën e 22. Mir, më pas, dyfishoi shifrat në fillimin e pjesës së dytë, por Var sinjalizoi një pozicion jashtë loje. Sevilla u përpoq të menaxhojë lojën, por skuadra e Quique Sanchez Flores nuk u dorëzua dhe kërkoi barazimin. Papu Gomez ishte i frymëzuar dhe gati dyfishoi në disa raste, pastaj miqtë u hodhën përpara në ofensivën përfundimtare, por kjo nuk mjaftoi.

RAYO VALLECANO-BETIS 1-1

Një hap i vogël përpara për Vallecanon dhe Betisin, të cilët mbeten në zonat fisnike të renditjes në ritëm të plotë për Ligën e Kampionëve, me bardhejeshilët mes katër të parëve dhe Rayo vetëm tre pikë larg në vendin e shtatë. Shumë skuadra të bashkuara në luftën për Evropën, por, me Vallecanon dhe Betis që nuk po kalojnë momentin më të mirë të formës: për andaluzianët vetëm një pikë në tre ndeshjet e fundit, për ekipin e tretë të Madridit një fitore në katër të fundit. Ndeshja u ndez në minutën e 33, kur Betis mbeti me dhjetë lojtarë për kartonin e kuq ndaj Morenos, pas një konsultimi të gjatë me Var: duket një ndeshje e thjeshtë tani për vendasit, por Betis mori avantazhin befasues në të dytën nga shtatë minutat shtesë me Canales. Skuadra e Pellegrinit besojnë në arritjen në transfertë dhe ngrenë murin duke luajtur në kundërsulm, kalanë e tyre e shembi në minutën e 70 Ivan Balliu, që nënshkroi 1-1. Ky ishte goli i parë për 30 vjeçarin e kombëtares këtë sezon në La Liga, duke u bërë futbollisti i dytë kuqezi që shënon në La Liga, pas Valdet Ramës.