Interi thërret, Milani përgjigjet. Pas fitores së zikaltërve ndaj Romës, në ndeshjen e 34-të të Serisë A, skuadra e Piolit mposht Lazion me përmbysje me rezultatin 2-1 dhe mbron vendin e parë (+2 në renditje) ndërsa pret rikuperimin e Bologna-Inter. Në Olimpico në pjesën e parë bardhekaltrit nisin fuqishëm dhe zhbllokojnë ndeshjen me Immobile (4′). Barazimi për Milanin erdhi në pjesën e dytë me Giroud (50′), ndërsa goli i fitores u realizua në kohën shtesë nga Tonali (92′).