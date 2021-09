Një ndeshje emocionuese, plot agonizëm dhe vendosmëri në të dyja anët dhe një atmosferë të denjë për derbin nga më të mirët e Romës. Lazio e Sarrit mposht Romën e Mourinhos 3-2, duke luajtur një ndeshje të fuqishme, duke dominuar garën në njëzet minutat e para dhe duke hedhur themelet për marrjen e tre pikëve, të mbrojtura në pjesën e dytë nga sulmet e verdhekuqve. Duke alternuar mbrojtjen e ulët për të shfrytëzuar hapësirat pas shpinës së mbrojtjes romane në fazat e presionit të lartë, bardhekaltrit thyen Rui Patricion tre herë, duke iu afruar pokerit më shumë se rrezikut për tu barazuar nga kundërshtari.





Adrenalina e sfidës kompensoi disa vështirësi të dukshme fizike për të dyja skuadrat, por qasja e Lazios ndaj ndeshjes ishte praktikisht e përsosur. Pas dhjetë minutash erdhi episodi që zhbllokoi ndeshjen me asistin e përsosur të Felipe Anderson për depërtimin e Milinkovic-Savic, i aftë e kurajoz për të befasuar Rui Patricion në dalje. Në avantazh, Lazio ishte në gjendje të tërhiqte verdhekuqtë në një ritëm mjaft të ngadaltë, duke i goditur me një kundërsulm tjetër në minutën e 20 ‘ të orkestruar nga Immobile dhe të finalizuar nga Pedro. Me avantazhin e dyfishtë, skuadra e Sarrit mori frymë, duke i lënë fushën Romës, por skuadra e Mourinhos rrezikoi vetëm nga goditjet standarde: fillimisht Cristante e pastaj Zaniolo që goditi shtyllën nga fare pranë e së fundi, në përpjekjen e tretë, Ibanez shkurtoi distancat me një goditje me kokë.







Në pjesën e dytë skenari nuk ndryshoi, megjithëse u luajt me ritme të përmbajtshme. Me topin në zotërim të Romës, Lazio u përpoq të përfitonte nga fusha e hapur me kundërsulme të shpejta. Immobile ishte afër shënimit pas disa minutash në spondin e Milinkovic-Savic. Në minutën e 63, megjithatë, sulmuesi i ekipit kombëtar i shpëtoi Mancinit për herë të shumëfishtë, i shërbyer në thellësi nga Luis Alberto dhe pasi mori me vete Rui Patricion pati qartësinë për t’i shërbyer Felipe Anderson asistin për 3-1. Nën dy gola ishte Zaniolo ai që e mori emocionalisht Romën në dorë, duke i dhënë një shkundje nervash në fushë dhe duke fituar penalltinë e transformuar më pas nga Veretout, por gjithashtu duke e bërë Reinan të fluturonte pas një goditje të fuqishme diagonale. Fitorja megjithatë përfundoi në duart e Sarri, ashtu si shqiponja laciale, ndërsa Morinhos i mbeti vetëm të mbante fjalimin në fushë për të tijtë e ti conte kokëulur të duartrokisnin tifozët verdhekuq të zhgënjyer nga rezultati.