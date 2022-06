Portugalia bën ç’të dojë në shtëpi ndaj Zvicrës, e mposhtur 4-0, e gjen fitoren e parë në këtë edicion të Nations League. Protagonist Cristiano Ronaldo, autor i një dygolëshi pas rezultati u zhbllokua në minutën e 15-të nga William Carvalho: CR7 shënoi në minutën e 35-të dhe 39-të. Pokeri i João Cancelos erdhi në minutën e 68-të. Spanja barazoi 2-2 në Republikën Çeke: dy herë në avantazh me Pesek (4′) dhe Kuchta (66′), cekët u arritën nga Gavi e Martinez. Norvegjia mundi 2-1 Suedinë me dy golat e Haaland, ndërsa Kosova mposhtet në Prishtinë nga Greqia.

LIGA A

Një Zvicër e pozicionuar plotësisht keq në fushë është mposhtur 4-0 nga Portugalia në Lisbonë. Miqtë që u dukën se kaluan në avantazh pas 5 minutash: në zhvillimin e një goditjeje këndi të Shaqirit, një kaos në zonë u shfrytëzua nga Seferovic. Gjithçka, megjithatë, ishte e kotë: arbitri shqyrtoi imazhet në Var dhe anuloi golin për shkak të një topi të prekur me dorë nga Schar. Kështu, rezultatin e zhbllokuan kampionët e Europës në 2016 në minutën e 15-të: goditja e lirë e Cristiano Ronaldos, përfundoi te William Carvalho që shënoi avantazhin 1-0. Reagimi i zviceranëve ishte i gjithi në një goditje të Shaqirit, por gjërat u thjeshtuan për kombëtaren e drejtuar nga Fernando Santos në minutën e 35-të: Diogo Jota shërbeu për CR7, i cili nuk gaboi në qendër të zonës. Pas shtyllës së goditur me kokë nga Pepe, fenomeni i United shënoi një dygolësh duke realizuar në minutën e 39′. Ronaldo humbet tregolëshin personal në dy raste. Megjithatë, dalja e keqe e portierit zviceran i dha mundësinë e pokerit João Cancelo në minutën e 68-të.

Republika Çeke i shkoi afër fitores së dytë në dy ndeshje në këtë hapje të Ligës së Kombeve, por është arritur në 2-2 nga Spanja, pasi mposhti në debutim 2-1 Zvicrën. Fillim i shkëlqyeshëm për vendësit, menjëherë përpara në rezultat në minutën e 4′ falë goditjes fituese të Pesek me portën e zbrazët në krosimin e Kuchtës nga e djathta. Iberikët morën frymë në fund të pjesës së parë me të majtën në këndin e largët të Gavit që barazoi rezultatin. Megjithatë, çekët gjetën avantazhin e dytë në minutën e 66-të, kur Kuchta befasoi Unai Simon me një parabolë delikate. Barazimi përfundimtar kishte firmën e Inigo Martinez në 90′, në goditjen me kokë në harkimin e Asensios. Republika Çeke është me pikë të barabarta (4) me Portugalinë që kryeson grupin 2 të Ligës A.

LIGA B

Dy ndeshje të luajtura në grupin 4 të Ligës B. Derbi skandinav në Solna (në veri të Stokholmit) mes Suedisë dhe Norvegjisë pa këtë të fundit të fitojë 2-1: penalltia e Haaland zhbllokoi situatën në favor të miqve, pas së cilës sulmuesi i Manchester City dyfishoi në minutën e 69-të. Goli i Elangës në minutën e 92-të ishte i kotë. Në ndeshjen tjetër, ajo mes Serbisë dhe Sllovenisë, përfundoi 4-1: Stojanoviç (30′) i përgjigjet Mitrovicit (24′), më pas Milinkoviç-Savic i kthen serbët në avantazh në minutën e 56-të para përfundimit të pokerit serb me Jovic ( 85′ dhe Radonjiç (92′).

LIGA C e LIGA D

Sa i përket Ligës C, në Grupin 2 ka ardhur një fitore 1-0 për Greqinë në Kosovë me Bakasetas (36′). Ndërkohë, ka përfunduar 0-0 mes Qipros dhe Irlandës së Veriut. Grupi 4 ka parë Gjeorgjinë të dominojë 5-2 në Bullgari, falë golit të Davitashvilit (4′), Zivzivadze (52′), Vakos (67′), autogolit të Hristov (31′) dhe penalltisë së Kvaratskhelia (58′) . Po në atë grup, është fiksuar suksesi i Maqedonisë së Veriut në Gjibraltar me golat e Bardhit (22′) dhe Nikolovit (84′). Së fundi, në ndeshjen e vetme të ditës, e luajtur në Ligën D (grupi 2), Malta mposhti San Marinon 2-0 në shtëpi me golat e Busuttil (59′) dhe Guillaumier (75′).

League A: Group 2 UEFA Nations League

Czech Republic 2-2 Spain

Portugal 4-0 Switzerland

UEFA Nations League League B: Group 4

Serbia 4-1 Slovenia

Sweden 1-2 Norway

UEFA Nations League League C: Group 2

Cyprus 0-0 Northern Ireland

Kosovo 0-1 Greece

UEFA Nations League League C: Group 4

Gibraltar 0-2 North Macedonia

Bulgaria 2-5 Georgia

UEFA Nations League League D: Group 2

San Marino 0-2 Malta