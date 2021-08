Tottenham përshpejton vrapin në krye të Premier League dhe mbetet skuadra e vetme me pikë të plota pas tre javësh. Spurs mposhtën Watford 1-0, të shtyrë nga goditja e lirë e Son nga një pozicion i vështirë. Me të njëjtën rezultat, Manchester United, pa CR7 në fushë, rrëmbeu një sukses të dhimbshëm në shtëpinë e Wolverhampton, i mposhtur nga goli i Greenwood 10 minuta nga fundi. Ka përfunduar 1-1, ndërkohë, ndeshja mes Burnley dhe Leeds të Bielsas.

Pa djalin e mrekullive Cristiano Ronaldon, Manchester United fitoi 1-0 duke vuajtur në fushën e Wolverhampton, në një ndeshje në të cilën vendasit e mbajnë topin gjatë, por nuk patën saktësi para portës. Të besuarit e Solskjaer, nga ana tjetër, u shtypën nën presionin e kundërshtarëve të tyre, të cilët luajtën një ndeshje me intensitet të lartë. Protagonisti i pjesës së parë është David De Gea, i cili ndaloi përpjekjen e Jimenez në fillim të ndeshjes dhe shpëtohet nga një mbrojtës pak minuta më pas. Djajtë e Kuq krijuan rreziqe vetëm në kundërsulm: Bruno Fernandes shënoi një gol nga një pozicion i dukshëm jashtë loje, ndërsa Greenwood fshiku shtyllën me një diagonale interesante.

Sigurisht, pjesa e parë e United nuk ishte mbresëlënëse e as fillimi i së dytës nuk tregoi ndonjë përmirësim. Mbi të gjitha, vendasit janë të frikshëm, e provuan me Trincaon, por shansi i madh për Wolves erdhi në minutën e 70, kur De Gea grushtoi dy herë goditjet e Saiss nga distanca e afërt, së pari në një goditje me kokë dhe më pas në topin e kthyer. United u shfaq sërisht në fund të ndeshjes, i ndihmuar nga cilësia dhe entuziazmi konkurrues i Pogba. Goli fitues erdhi në minutën e 80 me një ide inteligjente të Greenwood, i cili gjeti diagonalen e duhur, i ndihmuar edhe nga devijimi jo brilant i portierit José Sà. Mprehtësia e të riut anglez është e mjaftueshme për të sjellë suksesin tek Djajtë e Kuq, të cilët ngjiten në kuotën e shtatë pikëve në grupin e ndjekësve të menjëhershëm të Tottenham. Për Wolverhampton kjo është humbja e tretë, në po kaq ndeshje, të gjitha 1-0.

ENGLAND – PREMIER LEAGUE

Burnley 1 – 1 Leeds United

Tottenham Hotspur 1 – 0 Watford

Wolverhampton Wanderers 0 – 1 Manchester United