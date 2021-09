Në mbrëmjen e rikthimit të futbollit ndërkombëtar, Cristiano Ronaldo shkëlqen mbi të gjithë. Portugezi i sapo transferuar nga Juventus te Manchester United, shfaq gjithë madhështinë e tij kundër Irlandës, në ndeshjen kualifikuese për Kupën e Botës 2022. Atëherë kur u duk se nuk ishte mbrëmja e tij, me penalltinë e humbur e sidomos pas golit të O’Shea, CR7 gjeti dygolëshin që i lejon atij të arrijë 111 gola me fanellën e Portugalisë, duke marrë vendin e parë në renditjen e golashënuesve më të mirë me fanellën e ekipeve kombëtare: rekord absolut, sepse kaloi iranianin Ali Daei me 109 gola.







Hap fals i gabuar i Francës në raundin e katërt të kualifikueseve për Kupën e Botës në Katar 2022: kampionët në fuqi, në fakt, nuk shkojnë përtej 1-1 kundër Bosnjës, me Griezmann që iu përgjigj avantazhit fillestar të Dzekos. Fitorja emocionuese për Portugalinë e Cristiano Ronaldos, që i dha një shuplakë nervoze O’Shea se i lëvizi topin nga pika e bardhë, humbi penalltinë, por me grintën e jashtëzakonshme që e karakterizon u kthye me një dygolësh mes minutave 89 ‘dhe 95’, duke nënshkruar 2-1 kundër Irlandës. Përfundon në barazim 1-1 edhe mes Norvegjisë së Haaland dhe Holandës. Sulmuesi i Dortmund shënoi golin që ndaloi Van Gaal të debutonte me fitore në pankinën Oranje.





WORLD CUP – UEFA QUALIFICATION: 1ST ROUND: GROUP A

Luxembourg 2 – 1 Azerbaijan

Portugal 2 – 1 Republic of Ireland

WORLD CUP – UEFA QUALIFICATION: 1ST ROUND: GROUP D

Kazakhstan 2 – 2 Ukraine

France 1 – 1 Bosnia and Herzegovina

WORLD CUP – UEFA QUALIFICATION: 1ST ROUND: GROUP F

Denmark 2 – 0 Scotland

Faroe Islands 0 – 4 Israel

Moldova 0 – 1 Austria

WORLD CUP – UEFA QUALIFICATION: 1ST ROUND: GROUP G

Latvia 3 – 1 Gibraltar

Norway 1 – 1 Netherlands

Turkey 2 – 2 Montenegro

WORLD CUP – UEFA QUALIFICATION: 1ST ROUND: GROUP H

Malta 3 – 0 Cyprus

Russia 0 – 0 Croatia

Slovenia 1 – 1 Slovakia