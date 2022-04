Ndeshja e madhe e Premier League mes Manchester United dhe Chelsea ka përfunduar 1-1: në Old Trafford, ndeshja u zhbllokua në pjesën e dytë, me Blues në avantazh në minutën e 60 me të majtën e Marcos Alonso, por Djajtë e Kuq u përgjigjen dy minuta më vonë me të djathtën brenda zonës nga Cristiano Ronaldo. Një barazim që largon më shumë të besuarit e Rangnick nga zona Champions: Arsenal në vendin e katërt tani është +5 dhe ka dy ndeshje më pak të luajtura.

Gabimi i pafund i Manchester United, i cili praktikisht i thotë lamtumirë kualifikimit në Champions League me barazimin 1-1 në shtëpi kundër Chelsea. Pak raste në pjesën e parë të Old Trafford: Havertz iu afrua golit, u ndal dy herë nga de Gea, gjithashtu i kujdesshëm edhe ndaj Kanté. Më pas ndeshja u zhbllokua pas gati një orë lojë: krosimi i James nga e djathta, spond me kokë i Havertz dhe e majta e frikshme fluturimthi e Marcos Alonso në këndin e ulët, nënshkroi avantazhin 1-0 në favor të kampionëve të Evropës. Megjithatë, avantazhi i Blues zgjati vetëm dy minuta, më pas Djajtë e Kuq barazuan falë të zakonshmit Cristiano Ronaldo, i cili kontrolloi pasimin e Matic dhe me një të djathtë të fuqishme në zonë kaloi Mendy.

Në të 80-ën, londinezët shkuan afër avantazhit të dytë, por goditja me të majtën e James, në pasimin me finte të Mount goditi shtyllën e jashtme të de Geas: rasti i vetëm në fund të takimit, sepse as hyrja në fushë e Lukakut mes njerëzve të Tuchel nuk bri diferencë. Rezultati 1-1 sigurisht që e bën Chelsean më të kënaqur, duke u ngjitur në 66 pikë dhe duke konfirmuar vendin e tretë, gjithnjë e më pranë kualifikimit në Champions League, një objektiv gjithnjë e më i paarritshëm për United. Djajtë e Kuq, në fakt, kalojnë në -5 nga vendi i katërt i Arsenal që ndërkohë ka dy ndeshje më pak se skuadra e Rangnick.