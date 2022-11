Lazio nuk gabon dhe synon lart. Në ndeshjen që mbyll javën e 14 të Serie A, skuadra e Sarrit mposht Monzën 1-0 dhe arrin Milan në vendin e dytë të renditjes me 30 pikë. Në Olimpico, në pjesën e parë, Petagna shënoi me një goditje me takë. Arbitri, megjithatë, anuloi gjithçka për shkak të një pozicioni të parregullt prej disa centimetrash. Më pas Vecino preku avantazhin me një asist të Felipe Anderson. Në pjesën e dytë Romero (69′) nënshkroi golin që vendosi ndeshjen, duke dërguar në rrjetë një top të kthyer nga grushtimi i Di Gregorio.

Një gol dhe tre pikë. Lazio arkivon praktikën e Monza me shumë vuajtje, por fluturon në vendin e dytë në renditje. Tani mbetet edhe një raund deri në ndalesën për Kupën e Botës. Përballë të besuarve të Palladino, skuadra e Sarrit nuk luajti futbollin e saj më të mirë, por mbeti kompakte. Bardhekaltrit mbajtën në shënjestër portën dhe në fund bënë goditjen e madha me Romero. Argjentinasi ishte i zoti për të përfituar nga një nga mundësitë e pakta të pastra të një ndeshjeje të vështirë dhe të balancuar.