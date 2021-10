Befasuese ajo që ndodhi në Norvegji: në raundin e tretë të fazës së grupeve të Ligës së Konferencave, Roma ka pësuar një rezultat shumë të rëndë 6-1 kundër Bodø/Glimt, që dominoi nga fillimi në fund falë dygolëshave të Solbakken (71 ‘dhe 80’) dhe Botheim (8 ’dhe 52’) dhe golat e Pellegrinos (78 ’) dhe Berg (20’). Goli i 2-1 provizor të Carles Perez është i padobishëm për kryeqytetasit: ekipi i Knutsen merr kreun e grupit C me 7 pikë.

“Përgjegjësia për këtë humbje është e imja, jam unë që kam vendosur të luaj me këtë ekip”. José Mourinho bën ‘mea culpa’ pas kolapsit të Romës në shtëpinë e Bodo Glimt. “Unë u dhashë mundësinë njerëzve që punojnë shumë, por nuk luajnë shumë dhe u dhashë njerëzve që gjithmonë luajnë mundësinë të pushojnë – shpjegoi trajneri i verdhekuqve, i cili kurrë nuk kishte pësuar gjashtë gola në karrierën e tij – zgjodha formacion me më pak cilësi se ata. Nëse do të mund të luaja gjithmonë me të njëjtët lojtarë do ta bëja, e dija që jemi një skuadër me limite. Nuk kam dyshim se kjo disfatë historike do të lërë një plagë.”

Group A Europa Conference League

HJK 0-5 Maccabi Tel Aviv

FC Alashkert 0-3 LASK

Group B Europa Conference League

Anorthosis 2-2 Flora Tallinn

Group C Europa Conference League

Bodoe/Glimt 6-1 Roma

Group E Europa Conference League

Feyenoord 3-1 Union Berlin

Maccabi Haifa 1-0 Slavia Prague

Group F Europa Conference League

FC Copenhagen 1-2 PAOK FC

Group G Europa Conference League

Mura 1-2 Rennes

Vitesse 1-0 Tottenham Hotspur

Group H Europa Conference League

Qarabag FK 2-1 Kairat Almaty