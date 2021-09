Në ndeshjen e fundit të javës së 5 të Serie A, Roma mposhti Udinesen 1-0 dhe menjëherë ktheu kursin pas humbjes në Verona. Pjesa e parë me sens unik, pa skuadrën e Mourinhos të ndalej dy herë nga shtylla, fillimisht me Mkhitaryan (4 ‘) dhe më pas me Zaniolon (8’), ndërsa goli i fitores erdhi në minutën e 36, falë Abraham. Anglezi mposhti Silvestrin nga fare pranë. Kryeqytetasit ulën ritmin në pjesën e dytë, por Rui Patricio shpëtoi dy herë ndaj Deulofeu. Kartoni i kuq për Pellegrinin është nota e vetme negative për verdhekuqtë, që humbasin kapitenin për derbin e ardhshëm me Lazion.

Me shtyllën e tronditur nga Zaniolo, Roma është skuadra që në 5 kampionatet kryesorë europiane ka goditur më shumë shtylla (në sezonin 2021/22), së bashku me Barcelonën: të dy janë në kuotën 5, sipas statistikave të Opta. Verdhekuqtë janë shumë produktivë në këtë fillim sezoni, por fati nuk është se i ka ndihmuar shumë.

Futbolli spektakolar është një gjë tjetër, por Roma dhe Udinese prodhojnë një ndeshje vibruese, që riktheu verdhekuqtë në katet e larta të klasifikimit dhe dënon Udinesen në humbjen e dytë radhazi. E gjithë kjo, falë një 1-0 të shenjtëruar nga një gol në pjesën e parë të Abraham, që nuk u kursye, në pjesën e dytë, gjithashtu edhe të jepte një dorë në prapavijë. Friulianët, kryesisht në pjesën e dytë, ndërtuan lojë falë zëvendësimeve të bëra, por dhanë përshtypjen se nuk kanë një sulmues që të përfitojë nga puna e bërë nga të tjerët. Disavantazhi për Romën është se të dielën ata do të humbasin për derbin kapitenin Pellegrini, të ndëshkuar në fund me karton të kuq.