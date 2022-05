Roma nuk shpërthen dot drynin e Bolonjës, ndaj të cilës nuk shkoi përtej 0-0 në shtëpi, në javën e tridhjetë e pestë të Serie A: një barazim që certifikon kualifikimin e Juventusit në Champions League. Verdhekuqtë sulmuan por u përplasën me një super Skorupski, ndërsa për skuadrën e Mihajlovic tentuan pa fat Arnautovic, Orsolini dhe De Silvestri, të ndalur nga Rui Patricio. Skuadra e Mourinhos ngjitet kështu në 59 pikë, në vendin e pestë së bashku me Lazion.

Asnjë gol në Olimpico mes Romës dhe Bolonjës me rezultatin 0-0 që çon menjëherë në një verdikt të rëndësishëm: Napoli e Juve tashmë mund të festojnë kualifikimin e tyre matematikor në Champions League. Mourinho fillimisht la jashtë Pellegrinin, Karsdorp, Smalling, Abraham dhe Zalewskin, në kuadër të ndeshjes së Ligës së Konferencës kundër Leicesterit. Në pjesën e parë, sidoqoftë e balancuar, mundësia më e qartë ishte e Zaniolos, i ndaluar në mënyrë perfekte nga Skorupski. Portieri i Bolonjës ishte vendimtar edhe në pjesën e dytë, sidomos kur devijoi goditjen me kokë të Kumbullës. Por edhe Bolonja ishte pranë fitores me De Sivestrin, të bllokuar mirë nga Rui Patricio. Drithërimën e fundit e provokoi Pellegrinin, i cili në shtesë të plotë fshikulloi traversën.