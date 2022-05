Real Madridi është në finalen e Ligës së Kampionëve për herë të 17 në historinë e tyre. Në një sfidë të pabesueshme, skuadra e Ancelottit eliminoi Manchester City e Guardiolës në Bernabeu duke fituar 3-1 në kohën shtesë. Ecuria e ndeshjes është si një film hollivudian: pas suksesit 4-3 të ndeshjes së parë, avantazhi i Mahrezit për City në minutën e 73 ngriu Bernabeun. Pikërisht kur Guardiola bëhej gati të festonte, në të nëntëdhjetën, në harkun e nëntëdhjetë sekondave, Rodrygo shënoi dy gola që përmbysën anglezët dhe e çuan sfidën në kohën shtesë. Në tridhjetë minutat shtesë goli me penallti i Benzema vlejti finalen dhe kompletimin e mrekullisë. Në Paris, Real Madrid dhe Liverpool do të luajnë për trofeun e Champions League.

Fantastik Rodrygo, njeriu i ndeshjes, e asi nën mëngë i Ancelottit. Sa herë është në vështirësi tekniku i drejtohet brazilianit: i futur në 20 minutat e fundit të ndeshjes ai, në xhiron e 90 sekondave, kur asnjë prej më optimistëve të tifozëve nuk besonte më, jo vetëm firmosi barazimin, por gjeti dygolëshin që e coi ndeshjen në shtesë, ku llogaritë i mbylli Benzema. Tani në Paris do luhet akti i dytë i një finale Real-Liverpool, një hakmarrje që Reds e presin nga 2018.