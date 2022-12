Richarlison mundohet të harrojë zhgënjimin e Katarit me një tatuazh të ri të dukshëm. Sulmuesi i Tottenham shënoi tre gola në Lindjen e Mesme, duke u bërë golashënuesi më i mirë i Brazilit në turne. Por Richarlison u largua në lot nga Education City në Doha pas humbjes nga Kroacia me penallti. Ëndrra e sulmuesit mori një fund të papritur në çerekfinale dhe Seleção nuk arriti të fitojë Kupën e Botës për të gjashtën herë.

Tifozët dhe lojtarët janë ende duke metabolizuar zhgënjimin e Richarlison gjeti një mënyrë të habitshme. Para se të rikthehet në fushë me Spurs, ai bëri një tatuazh të ri, që i mbulon gjithë shpinën. 25-vjeçari ka dashur të nderojë një nga bashkëlojtarët e tij aktualë dhe njërin nga lojtarët më të mëdhenj brazilianë të të gjitha kohëve.

RONALDO E NEYMAR NË TATUAZH

Sulmuesi i besoi Dom Tattoo, një artist me mbi 180,000 ndjekës në Instagram. Tatuazhi nuk ka përfunduar ende, por tifozët mundën të admirojnë një pamje paraprake në një histori në Instagram. Tatuazhi përshkruan një fëmijë nga pas, i veshur me fanellën e Brazilit me numrin 9 të Richarlison dhe një kapele. I vogli shikon një favelë, por shikon edhe nga tre fytyra: atë të Ronaldo Fenomenit, atë të vetë Richarlison dhe atë të shokut të kombëtares Neymar.

25-vjeçari mundi të takojë idhullin e tij Ronaldo pikërisht në Katar, pas fitores 4-1 ndaj Koresë së Jugut. Richarlison, i vlerësuar nga ish-sulmuesi, ka mbetur pa fjalë nga emocionet: “Nuk arrij as të flas”. Më pas ata performuan së bashku “vallen e pëllumbave”, festimi tipik i lojtarit të Spurs pas golit.

Richarlison, gjatë takimit me Fenomenin, nënvizoi se Neymar dhe Ronaldo kanë qenë gjithmonë dy idhujt e tij të mëdhenj: “Jam i emocionuar që e shoh sepse ai është idhulli im, ashtu si Neymar. Për mua ishte një frymëzim në fëmijërinë time. Unë mendoj se ju keni parë tashmë shumë foto të mia me modelin e tij të flokëve”.