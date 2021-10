Real Madrid fiton një Clasico të hapur dhe emocionale. Në javën e dhjetë të La Liga, të besuarit e Ancelottit pushtojnë Camp Nou 2-1 me golat e Alaba në minutën e 32 dhe Lucas Vazquez në minutën e 94: Goli i parë i Agueros, i arritur në minutën e 97, nuk është i mjaftueshëm për Barcelonën. Në ndeshjen tjetër të pasdites Sevilla mundi Levanten me një spektakolare 5-3. Si skuadra e Lopetegui ashtu dhe ajo e Castilians arrijnë Real Sociedad në kuotë të barabartë pikësh.

Real Madrid triumfon 2-1 në Clasicon spektakolare kundër Barcelonës, për herë të parë pa CR7 e Messi dhe mbeten në krye të kampionatit. Në Camp Nou super-sfida fillon me rreth njëzet minuta lojë me ritëm të ngadaltë, në të cilën dy skuadrat studiojnë njëra-tjetrën. Me kalimin e kohës del në pah cilësia e shkëlqyer në fushë e dy formacioneve dhe ndeshja u ndez: në të 25′ Dest ka shansin e parë të ndeshjes, por goditi lart nga një pozicion i shkëlqyer në një kundërsulm të orkestruar nga Depay. Reali nuk fal dhe zhbllokoi sfidën në minutën e 32 me të majtën e mrekullueshme të Alabës, i cili gjeti diagonalen perfekte për të finalizuar kundërsulmin e nisur nga një top i humbur nga Depay. Blancos e patën nën kontroll lojën, por nuk ishin në gjendje të dyfishonin me Benzema, përkundrazi u frikësuan në goditjen me kokë të Piqué.

Hyrja e Coutinhos në pjesën e parë solli freski dhe paparashikueshmëri në sulmin e Barcelonës, të cilët provuan me Ansu Fati. Nga ana tjetër, një sombrero e shkëlqyer e Modriç çliroi goditjen e Benzemas: qendrore. Pavarësisht avantazhit, Real Madrid vazhdoi të propozojë idenë e tij të lojës dhe katalanasit, nga ana tjetër, nuk u tërhoqën, me rezultatin e një loje plot mundësi dhe kundërsulme. Në fund Koeman luajti të gjitha kartat e tij në dispozicion, duke futur Aguero, Sergi Roberto dhe L. De Jong, por duke bërë kështu katalanasit janë të pabalancuar. Në minutën e 94, Pique dhe Coutinho prishën goditjen e njëri tjetrit: në përmbysjen e fronteve, Lucas Vazquez dërgoi në rrjetë goditjen e Asensios. Blaugranat nuk u dorëzuan dhe shkurtuan distancën në minutën e 97 me Agueron, në golin e tij të parë me fanellën e re. Megjithatë nuk ka më kohë për rikthimin e bujshëm: Reali ngjitet në 20 pikë, në vendin e parë, ndërsa Barcelona mbetet me 15 dhe humbet terren në garën për La Liga.