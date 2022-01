Real Madrid kualifikohet në Kupën e Mbretit pas 120 minutave dramatike të luajtura në transfertë kundër Elche. Isco e Hazard dy lojtarët më të zhvleftësuar të Blancos përmbysën disavantazhin në kohët shtesë duke i dhënë Ancelottit fitoren 1-2.

Madrilenët pavarësisht superioritetit nuk arritën ta zgjidhnin ndeshjen e vlefshme për fazën e 1/8 në 90 minutat e kohës së rregullt. Elche rezistoi dhe e coi ndeshjen në kohët shtesë. Aty ku ndodhi gjithcka. Në minutën e 102, Marcelo u ndëshkua me karton të kuq, duke lënë Ancelottin në vështirësi me një lojtar më pak. Sikur të mos mjaftonte, vetëm 60 sekonda më pas Elche kaloi në avantazh me Verdu. U duk si goli që do të eleminonte Real Madrid, por pikërisht atëherë kryesuesit e La Ligës barazuan me Isco në minutën e 108 dhe rrëmbyen kualifikimin me Hazard 5 minuta nga fundi.