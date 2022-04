Real Madrid fitoi La Liga në javën e 34 të kampionatit me një rezultat të pastër 4-0 ndaj Espanyol, falë një dygolëshi të Rodrygo dhe golave të Asensio dhe të zakonshmit Benzema. Është titulli i 35 për Blancos, që përgatiten për kthimin me Manchester City, për të fluturuar edhe në finalen e Champions League. Bernabeu në festë për Modric dhe shokët e tij dhe për Ancelottin që bëhet trajneri i parë në histori që triumfon në pesë ligat më të rëndësishme evropiane.

Duhej një pikë për matematikën, Real Madrid shënoi 3 dhe mund të festojë: 4-0 ndaj Espanyol vlen titullin e 35 në historinë e lavdishme të Blancos. Një kampionat i dominuar dhe i rrëmbyer nga kushërinjtë e Atleticos, një titull me një shije të veçantë edhe për Carlo Ancelottin që bën historinë: në fakt është trajneri i parë që fiton në secilën prej 5 kampionateve më të mira evropiane. Dhe tani shënjestra spostohet të mërkurën kur Reali do të garojë kundër City të Guardiolës për kalimin për finalen e Champions League, për ta bërë këtë sezon edhe më të paharrueshëm. Në Bernabeu janë të gjithë, përfshirë edhe Rafa Nadalin që nisi topin e parë të ndeshjes. Ancelotti hodhi në fushë vetëm 3 titullarë, ndërsa katalanasit, të qetë, por jo të shpëtuar ende, e nisën mirë, por me kalimin e minutave u mbyllën prapa. Në minutën e 12′ emocioni i parë: shtylla e Mariano Diaz në pasimin e Casemiros. Në të 33′ erdhi goli që zhbllokoi ndeshjen. Për të nisur festën menduan brazilianët: pas një trekëndëshi të mrekullueshëm mes Marcelos dhe Rodrygos, ky i fundit mundi ish-in Diego Lopez me një diagonale të saktë. Reali dyfishoi dhjetë minuta më vonë: mbi topin arriti i pari sërisht Rodrygo që vallëzoi duke e zhvendosur portierin për 2-0 dhe dygolëshin personal.

Pjesa e dytë është akademi e pastër: Reali argëtohet, shënon golin e tretë falë një veprimi brilant nga Camavinga dhe një prekjeje të butë nga poshtë nga Asensio, ndërsa në fund Benzema shënoi golin e katërt, sapo hyri në fushë. Në bilbilin e fundit festa fillon, City është i paralajmëruar.