Në javën e dymbëdhjetë të La Liga, Real Madrid pengohet te një Girona e shkëlqyer. 1-1 rezultati përfundimtar, mjaftueshëm sa për të mbetur në krye të renditjes, +1 nga Barcelona. Formacioni i Ancelotti, pa Benzema dhe Tchouameni, vuajti në pjesën e parë. Blanco u përplasën rregullisht në murin e ngritur nga miqtë. Ndeshja, në fakt, ndryshoi vetëm në 20 minutat e fundit të saj. Vinicius Junior kaloi në avantazh merengues në minutën e 70-të. Stuani u përgjigj me penallti në minutën e 80-të duke barazuar ndeshjen.

Real Madrid u frikësua, por në fund përfundoi 1-1 kundër Girona. Në Bernabeu skuadra e Ancelottit e nisi më mirë dhe ishte afër avantazhit me Modric dhe Rodrygo. Por miqtë morën masa dhe Blancos arritën të bëhen të rrezikshëm vetem me goditje nga distanca. Nga ana tjetër, katalanasit u mbrojtën mirë dhe gati kaluan në epërsi me Herrera, që kaloi Courtois, por goditi traversën në minutën e 37-të.

VINICIUS NUK MJAFTON

Pjesa e dytë u rihap me kampionët e Spanjës ende në vështirësi. Rudiger gaboi dhe i shërbeu Castellanos që shërbeu për Valery. I pakalueshëm Courtois që mbrojti portën e Blancos. Në momentin më të keq të Real, megjithatë, devijimi i Vinicius (70′) në një asist të Valverde i shtyu vendasit përpara. Merengues u duk se fituan besim dhe vetëm një pritje e shkëlqyer e Gazzaniga ndaj Asensios shmangu dyfishimin. Në minutën e 80-të, ndeshja ndryshoi sërish. Një prekje me dorë nga Asensio, pas një kontrolli në VAR, i dha mundësinë Girona të barazojë rezultatin. Stuani nuk gaboi nga pika e bardhë dhe 1-1 në Bernabeu. Në të 88’ Real gjeti golin me Rodrygo, por arbitri e anuloi për një faull ndaj portierit.

Në fund, skuadra e Ancelottit mbeti me 10 lojtarë për shkak të përjashtimit të Kroos. Në bilbilin e trefishtë, Real duhet të mjaftohet vetëm me një pikë, por kreu i tabelës është i sigurt.