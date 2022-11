Ndërpritet në javën e 13 seria e pathyeshmërisë e Real Madrid në La Liga. Blancos u mposhtën 3-2 nga Rayo Vallecano, që rikthehet të fitojë derbin pas tre vitesh. Ancelotti mbetet tashmë i dyti -2 nga Barcelona. Të besuarit e Iraola shënuan menjëherë me Santi Comesaña (4′), por merengues përmbysën gjithcka me Modric (35′) dhe Militão (41′). U duk ndeshje e vendosur, por Fran Garcia rivendosi ekuilibrin në minutën e 43-të. E pastaj, në pjesën e dytë, Trejo shndërroi penalltinë e fitores në minutën e 67-të.

Real Madrid rrëshqet në vendin e dytë, dy pikë prapa Barcelonës që tani kryeson La Liga. Formacioni i Vallecas nisi shumë fort, duke bërë presion dhe kaloi në avantazh në minutën e 4. Santi Comesaña ushënoi në krosimin e Fran Garcias. Rayo përfitoi nga mungesa e vëmendjes në mbrojtje të Real dhe pati të paktën tre raste për të dyfishuar. Blancos, pa Benzema (i dëmtuar) dhe Kroos (i pezulluar) reagoi frikshëm pas gjysmë ore lojë. Modric barazoi me një penallti në të 35-ën, gjashtë minuta më vonë erdhi përmbysja me Militão. Megjithatë djemtë e Iraola nuk u dorëzuan dhe përkundrazi barazuan para intervalit. 2-2 mban firmën e Fran Garcias, ish-lojtarit të Real, që finalizoi me forcë.

EPISODI VENDIMTAR

Mbrojtësi i majtë ishte i pandalshëm dhe, pasi shkoi pranë golit nga distanca, fitoi penalltinë e 3-2 në mesin e pjesës së dytë. I pafat Courtois që e priti herën e parë, por duhej përsëritur. Këtë herë Trejo nuk gaboi. Kështu Rayo Vallecano kaloi në epërsi në minutën e 67-të, duke u treguar se nuk vuante nga mungesa e Iraolës (të përjashtuar për protesta). Rayo fitoi 3-2, duke iu bashkuar Athletic Bilbaos në vendin e 7-të me 21 pikë. Mbetet i dyti Real Madrid, që pësoi humbjen e parë sezonale në La Liga dhe mbetet -2 nga Barcelona, pas dy ndeshjeve pa fitore.