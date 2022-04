Kryeministri Edi Rama ka mbërritur pasditen e kësaj të diele në Berlin për një vizitë zyrtare.

Kreu i qeverisë shqiptare ka publikuar vetë pamjet e pritjes në Gjermani teksa zbret nga avioni “Air Albania” që tashmë e përdor në çdo dalje jashtë vendit si ta kishte privat.

Në agjendën e takimeve është një takim me kancenelarin e Gjermanisë Olaf Scholz ditën e hënë pasdite.

Pjesë e takimeve janë edhe një me kryetaren e bashkisë se Berlinit dhe pritja nga Presidenti i Gjermanisë, Steinmeier.

“Mbërritja në Berlin për vizitën zyrtare me ftesë të Kancelarit të ri gjerman Olaf Scholz”, – shkruan Rama krahas pamjeve të postuara.



AGJENDA

Berlin, 10-12 prill 2022

E diel, 10 prill

15.05 – Mbërritja në aeroportin Berlin-Brandenburg

Ceremonia zyrtare e pritjes për Kryeministrin dhe delegacionin që e shoqëron

15.15 – Nisja drejt qytetit të Berlinit

E hënë, 11 prill

10.30 – Vizitë në ambientet e “Factory Berlin”

12.30 – Takim me znj. Franziska Giffey, kryetare e bashkisë së Berlinit

15.20 – Takim bilateral me z. Frank-Ëalter Steinmeier, President Federal i Gjermanisë

18.00 – Takim tete-a-tete me z. Olaf Scholz, Kancelar Federal i Gjermanisë

18.15 – Konferencë e përbashkët shtypi me z. Olaf Scholz, Kancelar Federal i Gjermanisë