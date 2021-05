Java e 38 e Premier League është plot befasi, por në fund vendimet janë të qarta: Liverpool, fitues 2-0 ndaj Crystal Palace dhe Chelsea, humbje 2-1 në Aston Villa, shkojnë në Ligën e Kampionëve. Zbret në Europa League Leicester që humbet 2-4 kundër Tottenham, edhe për shkak të një autogoli të Schmeichel: me të bashkohet West Ham, ndërsa Spurs do të inaugurojë Conference League. Asgjë për të bërë për Arsenalin dhe Everton.

ASTON VILLA-CHELSEA 2-1

Shumë frikë për Chelsea, por në fund ajo që ka rëndësi është kualifikimi për në Ligën e Kampionëve: humbja ndaj Aston Villa do të kujtohet si një moment kalimtar. Fati ishte në duart e londinezëve, por në pjesën e parë, perspektiva është tashmë shumë e ndryshme nga ajo që pritej: në një goditje nga këndi në minutën e 43, Traoré i kaloi vendasit përpara, duke i vendosur Blues në telashe të mëdha. Situata për Tuchel u përkeqësua në mënyrë drastike pas pushimit në dhomën e zhveshjes, sepse në të 7′ El Ghazi u paraqit në pikën e bardhë, për një faull në zonë nga Jorginho: egjiptiani nuk zhgënjeu dhe hodhi Blues në humnerë. Werner shkurtoi distancën, por goli u anullua për offside, pastaj në minutën e 25 Chilwell shënoi fluturimthi për t’u dhënë shpresë shokëve të tij të skuadrës. Gëzimi i publikut, megjithatë, ka ardhur për shkak të përmbysjes në fushën e Leicester që vlen objektivin për Chelsea dhe madje edhe kartoni i kuq i Azpilicuetas në finale nuk dëmton më.







LIVERPOOL-CRYSTAL PALACE 2-0

Në fund të një udhëtimi me shumë të përpjeta, Liverpool arrin Ligën e Kampionëve me ndeshjen më lineare të mundshme, një match point e arritur në mënyrë cinike kundër Crystal Palace. Me një peshë specifike të pabesueshme, ndeshja e Anfield filloi menjëherë në të dy frontet, por është në minutën e 36 që Reds arritën të kalonin përpara me Mané, që përfitoi nga asist i Firminos për të shënuar. Për të siguruar kualifikimin në Ligën e Kampionëve, megjithatë, Klopp duhet të presë gjysmë ore nga rifillimi, kur Salah arratiset me shpejtësinë e tij të zakonshme dhe i shërben përsëri senegalezit, i cili padyshim nuk e ka problem të përsëritet. Objektiv i arritur.





LEICESTER CITY-TOTTENHAM HOTSPUR 2-4

Tottenham arrin hyrjen në edicionin e parë të Conference League, ndërsa Leicester kafshon duart pa besuar akoma se u pozicionua në Europa League në vend të Champions League. Sfida nga ku fillojnë të gjitha ndërthurjet e të dielës zhbllokohet në të 18′, pasi Var nxit gjyqtarin që të akordojë një penallti për Foxes për një faull të Alderëeireld: një ftesë e parefuzueshme për Vardy, i cili e transformon penalltinë për avantazhin e çmuar. Ndeshja dukej e destinuar të shkonte në pushim me 1-0, por në minutën e 41 sulmuesi tjetër në fushë, Kane, shënoi dhe shtyu gjithçka në pjesën e dytë. Një fraksion që, megjithatë, dukej një dejà-vu për Spurs, me Sanchez fajtor për një ndalim në zonë dhe Vardy që shënoi për herë të dytë me penallti. Në minutën e 31, megjithatë, ndodhi një episod flagrant sepse, në goditjen e këndit nga Son, Schmeichel gaboi daljen me grushtin e tij dhe topi shkoi drejt në portë. Harakiri përfundoi përfundimisht në minutën e 87 me golin e Bale, finalizuesi perfekt pas një menaxhimi inteligjent të topit nga Kane. Uellsiani më në fund përmbush misionin në të 96′ dhe pozicionet e renditjes u kristalizuan.













TË TJERAT

Manchester City e kurorëzon treofeun me një 5-0 ndaj Everton. Duhej një mrekulli e ndërkohë për Toffies erdhi një rrahje e vërtetë: Everton shembet keq në fushën e Manchester City që nderon ndeshjen e fundit të Agueros me Citizens. Nuk duhet harruar vendi i dytë në renditje i Manchester United, që e mbyll sezonin në një mënyrë të shkëlqyer pa asnjë humbje jashtë fushe, duke shkuar të fitojë edhe atë të fundit në Wolverhampton: 19 vjecari Elanga zhbllokoi në minutën e 13′, Semedo barazoi në të 39′ dhe në fund Mata me një penallti nënshkroi suksesin në shtesë të plotë të pjesës së parë. Arsenal e shijoi për një kohë të gjatë hyrjen në Conference League pastaj, pavarësisht suksesin 2-0 ndaj Brighton duhet të pranojë të shohë objektivin ti rrëmbehet nga kushërinjtë e Tottenham. West Ham bën atë që duhet e asfalton Southampton me një 3-0 që nuk lë dyshime, kështu mund të luajë përtej kufijve me hyrjen në Europa League. Leeds United gjithashtu e mbylli këtë Premier League në mënyrë të përsosur, në vendin e nëntë me një 3-1 ndaj West Bromwich Albion: Moreno në të 17′ dhe Phillips në minutën e 42′ i japin drejtimin ndeshjes, Bamford me një penallti në të 34′ e pjesës së dytë siguroi rezultatin dhe Robson -Kanu në të 90′ firmosi golin e flamurit. Willock në minutën e 23 dhe Schar me një penallti në minutën e 88 janë lojtarët me të cilët Newcastle United pushtoi fushën e Fulham 0-2, ndërsa Sheffield United përshëndet kampionatin me një 1-0 ndaj Burnley: shaminë e bardhë e tundi McGoldrick në minutën e 24.











ENGLAND – PREMIER LEAGUE

Arsenal 2 – 0 Brighton & Hove Albion

Aston Villa 2 – 1 Chelsea

Fulham 0 – 2 Newcastle United

Leeds United 3 – 1 West Bromwich Albion

Leicester City 2 – 4 Tottenham Hotspur

Liverpool 2 – 0 Crystal Palace

Manchester City 5 – 0 Everton

Sheffield United 1 – 0 Burnley

West Ham United 3 – 0 Southampton

Wolverhampton Wanderers 1 – 2 Manchester United