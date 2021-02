Në javës së 22-të të Premier League është mesfushori italian Jorginho që vendos derbin e Londrës midis Tottenham dhe Chelsea. Në fakt, Blutë e Tuchel e fituan atë falë penalltisë së regjisorit në minutën e 24-ët, në një lojë jo shumë spektakolare, por e merituar nga mysafirët. Për herë të parë në karrierën e tij, Mourinho humbet dy ndeshje kampionati radhazi në shtëpi, me Spurs që regjistrojnë “KO” e tretë radhazi. Kështu Chelsea ngjitet në vendin e gjashtë me 36 pikë, ndërsa Tottenham mbetet në vendin e tetë me 33 pikë.