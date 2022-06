Raundi i tretë i Nations League, me 9 ndeshje në mbrëmje dhe rezultate interesante. Pas dy barazimeve, Spanja kalon në Gjenevë. Goli i ndeshjes u shënua në fillim nga Pablo Sarabia. Gjithçka e lehtë për Portugalinë, e cila mundi Çekinë me rezultatin 2-0 në Lisbonë. Pas një presioni të gjatë, Bernardo Silva shërbeu për Joao Cancelo: diagonale ftuese dhe në minutën e 33, vendasit morën avantazhin, ndërsa Guedes dyfishoi pas 5 minutash. Fitorja e parë e Kosovës në Ligën C, duke mposhtur 3-2 në Prishtinë Irlandën e Veriut.

LIGA A

Grupi 2 i Ligës A të Ligës së Kombeve sheh Spanjën të triumfojë për herë të parë në këtë edicion. Në Stade de Genève në Lancy, kombëtarja e drejtuar nga Luis Enrique kaloi 1-përballë Zvicrës. Furitë e kuqe thyen ngërçin në minutën e 13′: Marcos Llorente i mori topin Comert dhe shërbeu nga e djathta për Sarabia që vetëm e shtyu në rrjetë me portën bosh. VAR konfirmoi pozicionin e rregullt të mesfushorit të Sporting Lisbonës. Zviceranët tentuan të shkunden me Embolo, por goditja e tij me kokë u devijua në kënd nga portieri. Shaqiri provoi në fillim të pjesës së dytë me një goditje nga jashtë zonës, por tepër qendrore. Megjithatë, pjesa e dytë rezultoi të ishte shumë më pak intensive se e para, por vetëm në fund, një dalje e gabuar nga Unai Simón i dha Embolos mundësinë për një parabël që gjithsesi nuk gjeti kuadratin.

Në ndeshjen tjetër të grupit, Portugalia përsërit fitoren në shtëpi ndaj Zvicrës dhe fluturoi e vetme në krye të grupit me 7 pikë. Kombëtarja luzitane mbylli rezultatin që në pjesën e parë: fillimisht João Cancelo goditi nga një kënd i ngushtë në minutën e 33-të për avantazhin, më pas Gonçalo Guedes dyfishoi me një goditje tokazi në minutën e 38-të. Dy asist nga Bernardo Silva dhe ndeshja përfundoi 2-0. Përfaqësim lehtësisht më shumë ngjyra, krahasuar me dygolëshin kundër Zvicrës të dielën e kaluar, për Cristiano Ronaldon, i cili u ndëshkua edhe me karton të verdhë.

LIGA B

Në grupin 4 të Ligës B u luajtën të dyja ndeshjet e grupit. Në Sorna (në veri të Stokholmit) Serbia fitoi një ndeshje shumë të rëndësishme jashtë fushe kundër Suedisë 1-0: në fund të pjesës së parë ishte Jovic ai që u dha tre pikët miqve. Në ndeshjen tjetër, në Oslo, përfundoi vetëm 0-0 për Norvegjinë e Haaland ndaj Sllovenisë.

LIGA C e D

Dy grupet e Ligës C që u angazhuan sonte ishin ato 2 dhe 4. Në grupin 2 Greqia mundi Qipron 3-0 me Bakasetas (8′), Pavlidis (22′), Limnios (49′). Kosova ia doli mirë mes mureve miqësore ndaj Irlandës së Veriut: 3-2 me një dygolësh të Muriqit (9 ‘dhe 52′) dhe golin e Bytyqit (20′). Në grupin 4, Bullgaria nuk arrin më shumë se 1-1 në Gjibraltar, ndërsa Gjeorgjia mundi 3-0 Maqedoninë e Veriut me Zivzivadze (52′), Kvaratskhelia (62′) dhe Kiteishvili (84’). Në fund, vetëm një ndeshje u luajt për Ligën D: Estonia shkoi të fitojë në Maltë 2-1 (grupi 2).

UEFA Nations League League A: Group 2

Portugal 2-0 Czech Republic

Switzerland 0-1 Spain

UEFA Nations League League B: Group 4

Norway 0-0 Slovenia

Sweden 0-1 Serbia

UEFA Nations League League C: Group 2

Greece 3-0 Cyprus

Kosovo 3-2 Northern Ireland

UEFA Nations League League C: Group 4

Gibraltar 1-1 Bulgaria

North Macedonia 0-3 Georgia

UEFA Nations League League D: Group 2

Malta 1-2 Estonia