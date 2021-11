Misioni i përmbushur për Romën në Conference League. Në javën e pestë të grupit C, skuadra e Mourinhos mposhti 4-0 Zorya Luhansk dhe në pritje të ditës së fundit, fiton të drejtën e kalimit të paktën për play-off të raundit të dytë. Në shfaqjen e forcës së verdhekuqve në Olimpico, Perez (15′) zhbllokoi ndeshjen, më pas Zaniolo (33′) dyfishoi dhe Veretout (40′) humbi një penallti. Në pjesën e dytë Abraham nënshkruoi një dygolësh spektakolar (46 ‘dhe 75’).

Fitore e qartë, e drejtë, e merituar. Dhe ndoshta edhe më e ngushtë në përmasa, duke marrë parasysh penalltinë e humbur dhe dy mundësitë e pabesueshme të humbur nga Abrahami. Anglezi, megjithatë, në pjesën e dytë arriti të bëjë të falet me dy gola të shënuar (i pari i lehtë, i dyti i një niveli të shkëlqyer) edhe pse shpirti i verdhekuqve në këtë fitore është një tjetër dhe quhet Nicolò Zaniolo. I vendosur si sulmues i dytë, xhevahiri i Romës shpesh e ndau mbrojtjen kundërshtare në dysh, duke shënuar një gol dhe duke i dhënë Abrahamit një asist të artë. Por mbi të gjitha, ai ndezi energji nga të gjitha anët, me një dëshirë të pafund për të bërë mirë pas dy pankinave të fundit. Provë e mirë edhe për Marash Kumbullën që duket se po e rifiton besimin e Mourinhos, për përjashtimit bashkë me tre të tjerë, si pasojë e dështimit në Norvegji, po në Conference League. Me këtë 4-0 Roma kalon raundin,e mbetet për t’u kuptuar vetëm nëse do ta bëjë si e para apo e dytë. Do të jetë e nevojshme një fitore në Sofje me shpresën që Zorya të mos humbasë me Bodon në ndeshjen e fundit.

Group A Europa Conference League

HJK 1-0 FC Alashkert

Maccabi Tel Aviv 0-1 LASK

Group B Europa Conference League

Flora Tallinn 1-0 Partizan Beograd

Anorthosis 1-0 Gent

Group C Europa Conference League

Bodoe/Glimt 2-0 PFC CSKA-Sofia

Roma 4-0 Zorya

Group D Europa Conference League

Jablonec 1-1 AZ Alkmaar

Randers FC 2-1 CFR Cluj