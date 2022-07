Sezoni i ri i Juventusit nis me një fitore: në Las Vegas, bardhezinjtë mundën Chivas Guadalajara 2-0 me dy gola përkatësisht në fillim dhe në fund të ndeshjes. Ndeshja u zhbllokua me golin nga fare pranë të të riut Da Graca në minutën e 10′, më pas ishte Compagnon, në të 80′, që mbylli ndeshjen në kundërsulm. Allegri rreshtoi në pjesën e parë edhe tre blerjet e reja Pogba, Gatti dhe Di Maria.

2-0 ndaj Chivas Guadalajara në provën e parë të skuadrës së Massimiliano Allegrit, që në Las Vegas mundi meksikanët me nga një gol për pjesë loje. Trajneri i Juventusit e nis menjëherë me tre blerjet e reja në fushë që në minutën e pare, së bashku me shumë emra të tjerë të mëdhenj: Szczesny, Cuadrado, Danilo, Alex Sandro, Locatelli dhe Kean. Ndeshja u zhbllokua në minutën e 10′: argjentinasi nga këndi gjeti Gattin që goditi me kokë, por pa mundur dot Aguilar, ndërsa topin e kthyer nga portieri e dërgoi në rrjetë Da Graca. Shifrat mund të ishin 2-0 edhe në pjesën e parë, por goditja e Fagiolit preku kryqëzimin e shtyllave, ndërsa Szczesny ishte i kujdesshëm ndaj Zaldivarit.

Në pjesën e dytë, trajneri i Juventusit ndryshoi tërësisht njëmbëdhjetëshen titullare, duke hedhur në fushë Perin, Luca Pellegrini, Rugani, Zakaria, Rovella dhe mbi të gjitha blerja tjetër të re Bremer. Chivas shkoi afër barazimit me të djathtën e Cisneros, ndërsa Perin ishte i kujdesshëm ndaj Vegas. Më pas ndeshja përfundoi në minutën e 80-të: kundërsulmi i përsosur i bardhezinjve, që çoi në goditjen e Compagnon që mundi portierin në shtyllën e afërt. Kështu përfundoi 2-0 dhe një fillim i mirë për Juventusin e ri të Massimiliano Allegrit, i cili arrin të vendosë minuta të çmuara në këmbët e të gjithë emrave të mëdhenj: Pogba, Di Maria dhe Bremer mbi të gjitha.