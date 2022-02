Në javën e 21 të Bundesligës, Bayer Leverkusen mposhti Borussia Dortmundin 5-2: një rezultat që gëzon Bayern Munich, tashmë +9 nga vendi i dytë i verdhezinjve. Në Signal Iduna Park, aspirinat kaluan në avantazh në minutën e 11′ me autogolin e Akanjit, por edhe Frimpong në të 16′ e futi topin në portën e tij duke barazuar llogaritë: më pas Wirtz (20′), Andrich (28′), Tah (53′) dhe Diaby (87′) shkatërruan formacionin e Rose, duke e bërë të padobishëm golin e Tigges (89′).

