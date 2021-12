Barcelona barazoi në Sevilje me ndonjë keqardhje. Në rikuperimin e javës së katërt të Ligës, blaugranat nuk shkojnë më shumë se 1-1 jashtë fushës, duke iu përgjigjur me Araujon avantazhit momental të Papu Gomez. Të besuarit e Xavi, në epërsi numerike për gjysmë ore, pas kartonit të kuq të Koundé, i shkuan pranë suksesit me shtyllën e Dembélé në minutën e 84. Në ndeshjen tjetër të mbrëmjes, Villarreal mundi 5-2 Alaves me dygolëshat e Gerard Moreno dhe Boulaye Diá.

Sevilla dhe Barcelona neutralizohen me një 1-1 në ndeshjen e madhe të mbrëmjes së La Ligës, në të cilën të dyja skuadrat fitojnë nga një pikë, por e mbyllin ndeshjen me disa keqardhje. Blaugranat trembën menjëherë tifozët në Sánchez Pizjuán me goditjen me kokë të Jutglas, paksa lart, ndërsa vendasit u përgjigjën me Rafa Mir, i pasaktë. Për të prishur ekuilibrin u desh një skemë: Rakitic ekzekutoi një goditje këndi, në të cilën u lëshua Papu Gomez, për të dërguar topin në rrjetë. Të besuarit e Xavi duket se nuk ishin në gjendje të reagonin dhe kapen pas një goditje standarde për të balancuar shanset. Pak para pjesës së parë, Araujo fluturon në krosimin nga këndi të Dembélé duke shënuar golin e barazimit, për të sistemuar një lojë që dukej se ishte bërë e vështirë për t’u menaxhuar.

Në të 64′ loja ndryshoi: Koundé debatoi me Jordi Alba dhe e godet me top, duke u ndëshkuar me karton të kuq. Në fund të ndeshjes u zhvillua një luftë fiziciteti dhe agonizmi, në të cilën miqtë iu afruan disa herë goditjes fatale. Goditja e Gavit fshikulloi shënjestrën, ndërsa veprimi spektakolar i Dembélé u stampua në shtyllë. Përfundoi 1-1 dhe Barcelona mori rezultatin e tretë radhazi pozitiv në kampionat, por gjithsesi nuk arrin të hyjë në zonën Champions League. Sevilla e mban Sánchez Pizjuán të pamposhtur në La Liga për këtë vit dhe konsolidon vendin e dytë, 5 pikë prapa Real Madridit kryesues.