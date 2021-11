Asnjë verdikt zyrtar në mbrëmjen e kualifikueseve për Botërorin 2022: Anglia mposhti Shqipërinë 5-0 me Kane (tregolësh), Maguire dhe Henderson dhe mbetet +3 ndaj Polonisë (4-1 në Andorra) një ndeshje nga fundi në grupin I. Italia hedh poshtë fitoren me penalltinë e humbur nga Jorginho përballë Zvicrës, ndërsa Irlanda e Veriut mposhti 1-0 Lituaninë. Në grupin F, Danimarka, tashmë e sigurt për vendin e saj në Katar, mundi Ishujt Faroe 3-1, ndërsa Skocia hyri në play-off falë një fitore 2-0 në Moldavi.

GRUPI C

Italia nuk ka shkuar përtej 1-1 kundër Zvicrës në kualifikueset për Kupën e Botës në Katar. Të kaltrit, bashkë me zviceranët në krye të Grupit C, u gjendën në disavantazh pas të djathtës fituese të Widmer në minutën e 11′. Pas gjysmë ore vështirësie, erdhi edhe barazimi me anë të Di Lorencos. Mund edhe të kishte fituar skuadra e Mancinit, por Jorginho humbi penalltinë në minutën e 90-të. Për të shmangur play-off-in, kombëtarja italiane duhet të fitojë në Irlandën e Veriut, duke mbajtur në kontroll diferencën e golave. Irlanda e Veriut, kundërshtari i radhës dhe i fundit i italianëve, mundi 1-0 Lituaninë dhe arriti Bullgarinë në vendin e tretë, me 8 pikë. Në Belfast, vendosi autogoli i Satkius në minutën e 18′, i cili dënon ekipin e tij me humbjen e shtatë në tetë ndeshje.

GRUPI F

Danimarka nuk ndalet dhe, pavarësisht pjesëmarrjes tashmë të sigurt në Katar 2022, fiton ndeshjen e nëntë nga nëntë duke mposhtur Ishujt Faroe 3-1. Në Kopenhagen, mesfushori i Bolonjës, Skov Olsen hapi rezultatin në minutën e 18, ndërsa dyfishimi erdhi në minutën e 63 me Bruun Larsen. Klaemint Olsen ngushtoi diferencën në minutën e 89 dhe i shënoi golin e parë në këto eliminatore Danimarkës, por katër minuta më vonë Maehle shënoi 3-1 duke mbyllur ndeshjen. Falë 2-0 në Moldavi të nënshkruar nga Patterson në të 38′ dhe nga Adams në të 65′, Skocia çertifikon vendin e dytë dhe kualifikimin për në play-off, ndërsa Austria përmbys 4-2 Izraelit: vendosën dygolëshi i Schaub, penalltia e Arnautovic dhe goli i Sabitzer, të kotë realizimet e Bitton dhe Peretz.

GRUPI I

Rezultati dërrmues 5-0 ndaj Shqipërisë nuk zyrtarizon pjesëmarrjen e Anglisë në Botërorin 2022, por në fakt hipotekon lejen e kalimit për në Katar. Falë një pjese të parë të ekzagjeruar të zbukuruar me trigolëshin e Kane (18′, 33′ dhe 47′) dhe me golat e Maguire (9′) dhe Henderson (28′), skuadra e Southgate siguron një fitore, që vlen +3 ndaj vendit të dytë. Polonia fiton 4-1 ndaj Andorrës me një dygolësh nga Lewandowski dhe golat e Jozwiak dhe Milik, por është vetëm matematika që e mban gjallë skuadrën e Paulo Sousas. Në ndeshjen e fundit, në fakt, Anglia, me dy nga tre rezultate në dispozicion dhe me +6 gola diferencë, do të vizitojë San Marinon, të mposhtur 4-0 nga Hungaria: vendosin Szoboszlai (brace), Gazdag dhe Vecsei.

