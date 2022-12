Pas pauzës së gjatë për Kupën e Botës u rikthye në fushë edhe kampionati francez. Java e 16 e Ligue 1 ka shënuar edhe fitoren 2-1 të PSG në kohën shtesë, kur luante me 10 lojtarë. Vendosi një penallti e fituar dhe e realizuar nga Mbappé në minutën e 96′. Ajo kundër Strasbourg megjithatë do të mbahet mend për mbrëmjen zhgënjyese të brazilianëve të rikthyer. Marquinhos shënoi në portën kundërshtarë e pastaj në të tijën, ndërsa Neymar u ndëshkua me karton të kuq.

Mbappé dhe Marquinhos zgjidhën ndeshjen e PSG-së kundër Strasbourg. Në të njëjtën ndeshje protagonist, por negativisht ishte Neymar. Ylli i Selecao, pas zhgënjimit të lamtumirës së Botërorit në çerekfinale kundër Kroacisë, u përjashtua me dy kartonë të verdhë. Simulimi është i dukshëm, por braziliani ka shpërthyer nervozizmin e tij kundër arbitrit. Agresiviteti i Neymar ka qenë i tepruar, me akuzat e thëna para fytyrës së Clement Turpin. Arbitri ka pritur me qetësi daljen nga fusha të O’Ney.

Dy kartonë të verdhë në fakt të marrë në harkun e 60 sekondave. Fillimisht, në minutën e 61′, braziliani i dha një goditje me dorë fytyrës së kundërshtarit, në tentativë për tu ç’liruar. Pastaj, në të 62′, ai u hodh në zonë për të fituar një 11 metërsh, duke marrë kartonin për simulim. Sic duket traumat e dështimit në Katar shqetësojnë akoma numrin 10 të PSG. E megjithatë, ajo që tifozët nuk duan, është një lojtar simulues. Por ndoshta Neymar nuk heq dot dorë nga “vesi” i tij. PSG kryeson klasifikimin në Francë me 44 pikë, tetë përpara RC Lens, që ka një ndeshje për të luajtur. Strasbourg është në vendin e 19 në kuotën e 11 pikëve, në rrezik serioz për rënien nga kategoria.