Në Grupin I ku bën pjesë Shqipëria, rikthehet në vendin e dytë Polonia, që shkakton tërmet në San Marino, duke i shkatërruar vendasit 1-7. Leëandoëski udhëhoqi skuadrën e Paolo Sousas, por trigolëshi i Buksa në pjesën e dytë i dha përmasa fitores. Tani Polonia ka 10 pikë, një mbi Shqipërinë e tre mbi Hungarinë, që u mposht 1-0 në Elbasan Arena nga kuqezinjtë.

Fitore me goleadë për Gjermaninë e Flick, që shpartallon Armeninë 6-0, ndërsa Italia e Mançinit futet zyrtarisht në historinë e futbollit botëror, duke thyer një rekord mjaft të rëndësishëm. Me barazimin ndaj Zvicrës, në sfidën e vlefshme për kualifikueset e Botërorit, të kaltrit e Roberto Mançinit, kanë regjistruar ndeshjen e 36 radhazi pa humbje duke parakaluar Brazilin dhe Spanjën. Tashmë italianët janë kombëtarja e vetme në botë, që nuk njohin humbje në plot 36 ndeshje radhazi. Kampionët në fuqi të Europës, do të tentojnë ta thellojnë akoma më shumë këtë rekord të ri të vendosur mbrëmjen e sotme.

WORLD CUP – UEFA QUALIFICATION: 1ST ROUND: GROUP B

Kosovo 1 – 1 Greece

Spain 4 – 0 Georgia

WORLD CUP – UEFA QUALIFICATION: 1ST ROUND: GROUP C

Bulgaria 1 – 0 Lithuania

Switzerland 0 – 0 Italy

WORLD CUP – UEFA QUALIFICATION: 1ST ROUND: GROUP E

Belarus 2 – 3 Wales

Belgium 3 – 0 Czech Republic

WORLD CUP – UEFA QUALIFICATION: 1ST ROUND: GROUP I

Albania 1 – 0 Hungary

England 4 – 0 Andorra

San Marino 1 – 7 Poland

WORLD CUP – UEFA QUALIFICATION: 1ST ROUND: GROUP J

Iceland 2 – 2 North Macedonia

Germany 6 – 0 Armenia

Romania 2 – 0 Liechtenstein