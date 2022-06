“Një nga gjërat më të bukura që kanë ndodhur në jetën time ishte të kisha mundësinë të vesh këtë fanellë, por edhe më shumë të kisha mundësinë t’u tregoj fëmijëve të mi se çfarë do të thotë Juventus si formë jete dhe kjo është ajo që ata do ta mbajë gjithmonë në zemër”. Me një postim në rrjetet sociale Alvaro Morata i thotë lamtumirë për herë të dytë klubit të Juventusit, i cili nuk e ka ushtruar blerjen përfundimtare të sulmuesit spanjoll, pas përfundimit të huazimit dyvjeçar nga Atletico Madrid.

“Edoardo lindi në Torino dhe unë jam krenar për këtë – shkruan sërish Morata në postimin e shoqëruar me një video ku shfaqet gruaja e tij Alice Campello dhe tre fëmijët e tyre – Faleminderit të gjithë shokëve, stafit e drejtorëve, punëtorëve të magazinës, fizioterapistëve, mjekëve dhe të gjithë njerëzve që punojnë në prapaskenë shumë orë për ne … faleminderit nga zemra, jeni njerëz të mrekullueshëm! Ju tifozëve ju faleminderit shumë për mbështetjen tuaj dhe një gjë është e qartë: e kam mbrojtur gjithmonë këtë fanellë me të gjitha forcat e mia dhe unë do të jem gjithmonë juventin. Faleminderit për gjithçka DERI FUND ”

“Lidhja mes Alvaros dhe Juventusit lindi shumë vite më parë dhe përvojat e jetuara së bashku, që çuan në dy tituj kampion, dy Kupa të Italisë dhe një Superkupë, si dhe në rrugëtimin drejt finales së Ligës së Kampionëve në Berlin në 2015, e forcuan aq shumë raportin sa nuk u këput as kur rrugët u ndanë për herë të parë – ishte urimi i Juves për Moratan – Ishte 21 qershor 2016, por ajo përshëndetje që mund të dukej një lamtumirë nuk ishte asgjë më shumë se një mirupafshim. Katër vjet më vonë filloi aventura e dytë e Alvaros me Juventusin. Ne kishim përshëndetur një djalë me një të ardhmen për t’u shkruar, në Torino nu kthye një njeri me shumë eksperiencë mbi supet e tij, gati për të përqafuar një të kaluar që nuk ishte harruar kurrë, për të përjetuar momente të tjera të paharrueshme”.

“Aventura e dytë me Juventusin përfundoi me një plaçkë prej njëzet golash në të gjitha garat dhe dy trofe të tjerë të fituar së bashku: Kupën e Italisë dhe Superkupën e Italisë – shkruan sërish klubi bardhezi, duke rikthyer në mendje etapat e Moratas në Juve. Me Alvaron që ka dhënë gjithçka në çdo ndeshje të vetme, në çdo seancë stërvitore, me vullnetin për të ndihmuar ekipin në çdo moment. Vullnet që e kemi parë edhe këtë vit, ku ai shënoi edhe 12 gola të tjerë, duke arritur gjithsej pesëdhjetë e nëntë me fanellën e Juventusit. I fundit do të mbetet ai i bukuri i shënuar në Allianz Stadium kundër Lazios më 16 majin e kaluar në paraqitjen e fundit me fanellën bardhezi. Suksese në të ardhmen tënde, Alvaro. Dhe faleminderit për gjithçka!”, përfundon klubi.