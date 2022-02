Milani ka mposhtur Lazion me rezultatin 4-0 në çerekfinalen e Kupës së Italisë, duke u kualifikuar për në gjysmëfinalen e kompeticionit ku do të përballet me Interin në një tjetër derbi. Ndeshje pa histori në San Siro e zhbllokuar nga Rafael Leao në minutën e 24, me një diagonale me të majtën që befasoi Reinën. Lazio e Sarrit nuk reagoi dhe Milani përfitoi që në pjesën e parë për të mbyllur llogaritë me dygolëshin e Giroud në minutat 41 dhe 46. Pokerin e fiksoi më pas Kessie.

Milani shembi Lazion 4-0 dhe prezantohet përballë Interit në gjysmëfinale. Një tjetër ballë për ballë e gjitha për t’u shijuar – ose më mirë dy, pasi gjysmëfinalet bazohen në ndeshjet në shtëpi dhe jashtë fushe – pas ndërqytetases spektakolare në kampionat. Praktikisht nuk pati asnjëherë ndeshje në San Siro. Golat u nënshkruan nga Leao dhe Giroud (dygolësh) në pjesën e parë dhe nga Kessie në pjesën e dytë. Një Lazio që nuk njihej, në krahasim me fitoren emocionuese në Firenze, nuk la gjurmë në San Siro: të besuarit e Sarrit konfirmohen si një skuadër plot ulje e ngritje. Shqetësimi i vetëm i Piolit është se Tonali u ndëshkua me karton të verdhë dhe do të mungojë në ndeshjen e parë derbi të gjysëmfinales.