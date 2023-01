Milan bllokohet 2-2 nga Roma, në një ndeshje që dukej e fituar. Në sfidën e mbrëmjes për javën e 17 të Serie A, kuqezinjtë e Piolit pësuan rikthimin e dyfishtë të verdhekuqve në fund të ndeshjes. Pasi udhëhoqën 2-0, pa vuajtur, për 87 minuta, katrastrofa erdhi mes të 87′ e 94′. Ndeshja u zhbllokua nga Kalulu në minutën e 30, në zhvillimin e një goditje këndi. Dyfishimi mban firmën e Pobega në minutën e 77, me një kundërsulm që u duk se mbylli llogaritë në fushë. Në minutën e 87′, megjithatë, Ibanez ringjalli Romën me një goditje me kokë, në zhvillimet e një goditje këndi. Barazimi erdhi në minutën e 94′ me devijimin e Abraham nga fare pranë. Milani arrin Juventus në vendin e dytë, por qendron -7 nga Napoli.

E bujshme ajo që ndodhi në San Siro. Milan barazoi 2-2 kundër Romës dhe rrëshqet shtatë pikë larg nga Napoli. Pioli arrin Juventus në vendin e dytë, në një kampionat që duket i komplikuar. Kuqezinjtë kaluan në avantazh me Kalulu në minutën e 30. Lojtari goditi me kokë duke shfrytëzuar edhe një pasigurinë e një Rui Patricio më shumë se fajtor. Milan u duk në kontroll dhe dyfishoi me Pobega në pjesën e dytë. Gjërat në fund ndryshuar atëherë kur nuk mendohej.

SFIDA TITULL JAVËN E ARDHSHME

Roma shfrytëzoi pikën e saj të fortë, goditjet standarde, për të shënuar dy gola. Fillimisht Ibanez mposhti Tatarusanun me kokë. Pastaj, në minutën e 94′ portieri rumun ishte vendimtar në goditjen e Matic, por nuk mund të bënte asgjë në tentativën e dytë të Abraham. Vendimtare tani do të jetë sfida e javës së ardhshme mes Napolit e Juventus, nga e cila mund të përfitojnë përsëri kuqezinjtë, për të ngushtuar distancën me vendin e parë.