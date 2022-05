Në ndeshjen e fundit të javës së 36 të Serie A, Milani mposhti me përmbysje 3-1 Veronën, kaloi Interin në krye të renditjes dhe me 180′ nga fundi është vetëm 4 pikë larg nga fitimi i titullit kampion. Protagonistë të mëdhenj të mbrëmjes kuqezi, Tonali dhe Leao: mesfushori festoi ditëlindjen e 22-të me një dygolësh (48′ e pjesës së parë dhe 50′) që përmbysi disavantazhin e Faraonit, gjithmonë me asistimin e portugezit të shfrenuar. Në fund, sapo hyri në fushë, erdhi edhe vula e Florenzit.

E është sërish një kundërparakalim. Por tani nga flamuri me kuadrate mungojnë vetëm dy kthesa dhe Milani është sërish atje lart, përpara të gjithëve. Sidomos përpara Interit, i cili rikthehet të ndjekë në renditje kuqezinjtë dy pikë më poshtë dhe mund të shpresojë vetëm për ndonjë gabim të kushërinjve. Gjë që Djalli duket se nuk ka ndërmend ta bëjë realisht, siç tregohet nga 3-1 në shtëpinë e Veronës. Një sukses i karakterit, teknikës dhe taktikave kundër një prej skuadrave më në formë në kampionat. Një sukses i merituar falë dygolëshit të Tonalit (në ditëlindjen e tij) dhe golit të Florenzit, ose më saktë përgjigja ndaj avantazhit veronez të Faraonit. Ndeshja e radhës e Milanit do të jetë në San Siro me Atalantën, ndërsa Interi do të shkojë në Cagliari. Por, tani bilanci fillon të peshorja po anon qartë nga kuqezinjtë: në dy ndeshjet e fundit, të besuarve të Piolit u duhen vetëm 4 pikë për të fituar titullin.

