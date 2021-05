Milani nuk shkoi përtej 0-0 në shtëpi kundër Cagliarit, duke dështuar në mundësinë e parë për tu kualifikuar në Ligën e Kampionëve të ardhshme. Skuadra e Semplicit, tashmë e sigurt për shpëtimin, luajti një ndeshje të organizuar duke e detyruar Donnarumma të bënte dy ndërhyrje të mrekullueshme në pjesën e dytë, fillimisht ndaj Pavoletti dhe më pas Godin. Për formacionin e Piolit, i treti me pikë të barabarta me Napolin në kuotën 76, vetëm konkluzione nga jashtë zonës.

