Milan nuk shkoi përtej 0-0 në shtëpi me Bolonjën në ndeshjen e fundit të javës së 31 të Serie A. Në “Meazza” u zhvillua një pjesë e parë mjaft e ekuilibruar, e ndjekur nga një pjesë e dytë tërësisht e dominuar nga kuqezinjtë, të cilët megjithatë nuk arrin të thyejë murin emilian pavarësisht nga numri i mundësive të krijuara. Barazimi i lë lojtarët e Piolit të vetëm në krye të renditjes, por i lejon Napolit të ngushtojë diferencën në -1. Lufta për kampionatin është më e hapur se kurrë.

Vazhdon të humbasë mundësitë, për sa i përket titullit, Milani, i cili është bllokuar në 0-0 në San Siro nga një Bologna që e ka merituar plotësisht pikën e marrë. Pioli qëndron përpara në renditje me avantazhin e një pike ndaj Napolit dhe katër ndaj Interit, i cili megjithatë duhet të rikuperojë një ndeshje në Bolonjë.

Nisi më mirë Bolonja, pa Mihajlovic që e ka ndjekur ndeshjen duke dhënë sugjerime nga dhoma e spitalit ku po kurohet për leuceminë e rikthyer. Emilianëve i mungoi vetëm mprehtësia në finalizim. Maignan duhet të mbrohet në goditjen me të djathtën nga jashtë zone e Barroë, ndërsa në anën tjetër Milani ngacmoi Skorupskin me dy goditje me kokë të Giroud. Skenari nuk ndryshoi në pjesën e dytë, edhe pse Bolonja, nga distanca, e kishte më të vështirë për të kundërsulmuar. Leao i shërbeu Calabrias një top fantastik, por e djathta e mbrojtësit përfundoi jashtë. Në fushë u futën edhe Ibra e Kessie, por Bolonja as nuk vuan shumë për të sjellë në shtëpi barazimin 0-0. Drithërimën e fundit, në mesin e 8′ minutave të shtesës, e dha Rebiç me një goditje qendrore me kokë, në të cilën reagoi saktë Skorupski.