Skënderbeu del i mundur në një fushë ku ndoshta duhet të kishte bërë më mirë, por në kthim duhet tjetër gjë që për respektuar statusin e finalistit të vjetshëm. Vendosi Hebaj në pjesën e dytë që i dha Teutës fitoren 0-1 në fushën e mbuluar nga dëbora.

Kushtet e vështira të fushës kanë penguar jo pak dy skuadrat të japin në fushë maksimumin e tyre, me kualitetet teknike të vëna në provë të vështirë nga terreni. Kështu, u luajt një ndeshje pa shumë raste, sidomos në pjesën e parë. Në të dytën, bregdetarët u munduan të ndryshonin dicka në lojë dhe u shtynë përpara me goditjet nga distanca të Dajës dhe Aleksit, duke përfituar edhe nga mungesa e reagimit të bardhekuqve.



Golin të vetëm të sfidës e shënoi Rubin Hebaj, i cili përfitoi nga një gabim i mbrojtjes së korçarëve, por situata mund të ishte bërë më e ndërlikuar nëse Acquah nuk do të ishte pikasur në pozicion jashtë lojë, duke bërë që goli i dytë të anullohej. Debutim me fitore për Renato Arapin, që natyrisht me renditjen në kampionat e ka vënë gjithë fokusin te Kupa. Skuadra e Memellit tani duhet të bëjë të pamundur të mposhtë Teutën në ndeshjen e kthimit në “Niko Dovana” për të synuar kualifikimin.