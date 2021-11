Katër gola në portën e fatkeqit Kazakistan, por sado vlerë të kenë nuk kanë të krahasuar me magjinë që Kylian Mbappe dhuroi në seancën stërvitore, duke mahnitur shokët e skuadrës dhe këdo që ishte duke e parë në atë moment. Sulmuesi i PSG e kombëtares franceze e ka publikuar në profilin e tij në Instagram këtë gol të mrekullueshëm të shënuar në stërvitje, gjatë grumbullimit me Francën. Me finte, fluturimthi, duke habitur fare portierin që nuk e kuptoi që topi i përfundoi në rrjetë…