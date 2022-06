Vazhdon momenti pa shkëlqim i Francës në Ligën e Kombeve. Skuadra e Deschamps rrëmben barazimin 1-1 ndaj Austrisë falë Mbappé që iu përgjigj avantazhit të Weimann, por gjithsesi mbeten të fundit në renditje në Grupin 1 të Ligës A. Në ndeshjen tjetër të grupit vjen fitorja e Kroacisë në Danimarkë 1-0, me një gol vendimtar të Pasalic. Humbje për Shqipërinë e Rejës në Ligën B dhe për Azerbajxhanin e De Biasit në Ligën C.

LIGA A

Franca nuk arrin të dalë nga kriza, kombëtarja e Deschamsps nuk shkoi më shumë se 1-1 në shtëpi ndaj Austrisë dhe mbetet e fundit në renditje në grupin 1. Në vendin e parë është Danimarka, pavarësisht humbjes ndaj Kroacisë. Në Vjenë, vendasit kaluan në avantazh në minutën e 37-të me Weimann, Deschamps provoi të reagonte në pjesën e dytë duke futur Mbappè dhe rezultati erdhi dhjetë minuta nga fundi: ishte pikërisht fenomeni i PSG që barazoi rezultatin. Në këtë pikë francezët besuan në përmbysje dhe nisën sulmin përfundimtar, por këtë herë Mbappè u ndal nga traversa, e më pas Pentz bëri mrekullinë mbi Guendouzi dhe ndeshja përfundoi në barazim.

Në Danimarkë, nga ana tjetër, ishte Pasaliç ai që zhbllokoi situatën në minutën e 70-të, duke zgjidhur një rrëmujë në zonë, aq sa mjaftonte për të kaluar në katër pikë, ndërsa Eriksen dhe shokët e tij mbetën në vendin e parë pavarësisht humbjes.

LIGA B

Me përjashtimin e Rusisë për arsyet e njohura të luftës në Ukrainë, në grupin 2 u luajt vetëm Shqipëri-Izrael. Nën shiun e rrëmbyeshëm të Tiranës, djemtë e Rejës kaluan në avantazh në rikuperimin e pjesës së parë me Brojën me penallti, por përmbysja erdhi në të dytën me Solomon që firmosi një dygolësh që përmbysi Shqipërinë 2-1 dhe dërgon Izraelin në vendin e parë në grup.

LIGA C

Sllovakia bën goditjen në Baku falë golit të Weiss nëntë minuta nga e 90′: 1-0 ndaj Azerbajxhanit dhe kombëtarja e De Biasit është e fundit me një pikë. Në vendin e parë në grupin 3 spikat Kazakistani, të cilit i mjaftoi 1-1 në shtëpi ndaj Bjellorusisë me golin e Aymbetovit në pjesën e parë dhe vendësit që barazuan në finale me Malkevich.

LIGA D

Letonia në vendin e parë me pikë të plota në grupin 1, pas pokerit në Moldavi. Fitore 4-2 për letonezët me dygolëshat e Gutkovskis dhe Ikaunieks, të kotë golat e vendasve me Nicolaescu dhe Motpan. Përfundon ndërkohë 2-1 për Andorrën në shtëpi ndaj Lihtenshtejnit me një gol të pabesueshëm të Rubios nga gjysma e fushës.

Austria 1-1 France

Denmark 0-1 Croatia

Albania 1-2 Israel

Azerbaijan 0-1 Slovakia

Belarus 1-1 Kazakhstan

Moldova 2-4 Latvia

Andorra 2-1 Liechtenstein